L’autunno ha aperto le porte ad attesissimi titoli, tra film e serie Tv, che vedono finalmente la luce e che vanno a rimpolpare il già ricco catalogo delle piattaforme streaming. Ecco tutte le nuove proposte di Netflix ottobre 2020, che spazia quindi dalle nuove serie Tv originali come The Haunting of Bly Manor, a film originali come Rebecca o proposte per bambini e ragazzi come Over the Moon e Spider-Man: Un Nuovo Universo. Qui sotto tutti i titoli in arrivo sulla piattaforma streaming:

Serie Tv

The Haunting of Bly Manor (dal 9 ottobre)

Dopo la tragica morte dell’istitutrice, Henry Wingrave (Henry Thomas) assume una giovane bambinaia americana (Victoria Pedretti) per prendersi cura dei nipoti orfani (Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen (Rahul Kohli), la giardiniera Jamie (Amelia Eve) e la governante, la signora Grose (T’Nia Miller). Ma al castello l’apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d’amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.

Emily in Paris (dal 2 ottobre)

Un’ambiziosa direttrice marketing venticinquenne di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi, dove la sua azienda ha acquisito una compagnia di lusso francese e dove dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita di Emily nella ville lumière è ricca di avventure ad alto tasso alcolico e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d’amore.

Escono anche:

Song Exploder – dal 2 ottobre

– dal 2 ottobre Deaf U – dal 9 ottobre

– dal 9 ottobre Social Distance – dal 15 ottobre

– dal 15 ottobre Star Trek Discover (stagione 3) – dal 16 ottobre

(stagione 3) – dal 16 ottobre Grand Army – dal 16 ottobre

– dal 16 ottobre The Alienist (stagione 2) – dal 22 ottobre

(stagione 2) – dal 22 ottobre You Me Her (stagione 2) dal 22 ottobre

(stagione 2) dal 22 ottobre Barbarians – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre The Queen’s Gambit – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre Suburra (stagione 3) – dal 30 ottobre

FILM

Rebecca (dal 21 ottobre)

Dopo una vorticosa storia d’amore a Monte Carlo con il bel vedovo Maxim de Winter (Armie Hammer), una giovane donna appena sposata (Lily James) arriva a Manderley, l’imponente tenuta di famiglia del suo nuovo marito su una costa inglese battuta dal vento. Ingenua e inesperta, inizia ad ambientarsi nelle trappole della sua nuova vita, ma si ritrova a combattere l’ombra della prima moglie di Maxim, l’elegante e cortese Rebecca, la cui ossessionante eredità è tenuta in vita dalla sinistra governante di Manderley, la signora Danvers (Kristin Scott Thomas )

Over The Moon – Il fantastico mondo di lunaria (dal 23 ottobre)

Alimentata dalla determinazione e dalla passione per la scienza, una giovane brillante ragazza costruisce un razzo per dimostrare l’esistenza di una leggendaria dea della luna. Lì scopre una terra stravagante di creature fantastiche. Diretto dalla leggenda dell’animazione Glen Keane, Over the Moon è un’entusiasmante avventura musicale su come andare avanti, abbracciare l’inaspettato e il potere dell’immaginazione.

Escono anche: