Sono arrivate da oggi su Netflix le avventure degli studenti della McGaffin, la scuola media internazionale frequentata da Nick, Anna, Rudy, Vivien, Justin e Tim & Tom. La McGaffin però non è esattamente come tutti gli altri istituti. Tra i suoi corridoi si trova infatti un vecchio stanzino con wc in disuso usato dagli studenti dove si trova il Wall of Celebrities, ovvero il muro dove si trovano le fotografie di tutti gli studenti che hanno guadagnato abbastanza punti da meritarsi un posto nella leggenda. Qui di seguito tutto su New School Netflix.

New School Netflix

Da oggi, venerdì 15 maggio, sono arrivate su Netflix le prime due stagioni di New School. Questi gli episodi a disposizione:

New School Stagione 1

Primo giorno di scuola (14 min) Dodgeball (14 min) Il sorriso di Miss Mastermind (14 min) Brufoli e baffoni (11 min) Il ballo della scuola (12 min) La gara degli scatoloni (13 min) La battaglia dei selfie (11 min) Nikita (13 min) Pigiama Party (11 min) Robo-boy (13 min) Il giro del mondo (14 min) Il quiz dei cervelloni (13 min) Vivien Fest (14 min) Anna-Robotica (13 min) Lo slimatore mascherato (14 min) Doppio appuntamento (13 min) Che paura Mr. Spencer (12) Il grande talent show (13 min) Annunci pirata (13 min) Il club del gossip (13 min) Test scolastico (13 min) Il compleanno di Mr Spencer (12 min) Improvvisazioni (13 min) Vivien Games (13 min) Dolce vendetta (14 min) La voce misteriosa (14 min)

New School Stagione 2

In questa seconda stagione della serie Tv c’è l’ingresso di un nuovo personaggio, la bulla Charlotte. Qui sotto tutti gli episodi: