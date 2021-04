L’estate è arrivato ma anche a luglio continuano ad essere protagonisti su TIMVISION i grandi film italiani e stranieri, le serie Tv più importanti e le super anteprime. Scoprite qui sotto tutto quello che potrete guardare su TIMVision luglio 2020, tra cinema, serie Tv e programmi per bambini.

TIMVISION luglio 2020

CINEMA

Quello che non so di lei

Di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Eva Green

Dopo aver riscosso un grande successo con il suo primo romanzo, una scrittrice inizia a ricevere delle lettere anonime da un’ammiratrice, ossessionata dalle sue opere.

Io c’è

Di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston

Frizzante commedia con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Il proprietario di un bed and breakfast decide di trasformare la propria attività in un luogo di culto, finendo per fondare una nuova religione

SERIE TV

The Magicians – Quinta stagione

La scorsa stagione la magia è stata salvata, ma a un costo terribile: la vita di Quentin Coldwater, il quale ha perso la vita in maniera eroica per salvare il mondo. Penny, Alice, Margo, Julia, Eliot e i loro amici devono imparare a vivere la vita senza il ragazzo, ma la magia ha preso il sopravvento nel mondo. Mentre questa eccede, si preannuncia un’apocalisse. Possono i maghi ricomporsi e salvare la Terra senza Quentin?

On Becoming a God

A luglio in esclusiva su TIMVISION gli ultimi episodi di On Becoming a God, dark comedy con Kirsten Dunst ambientata negli anni ‘90 in Florida.

LA TV DEI BAMBINI

Baffo e biscotto

Un gruppo di animali viene rapito dagli alieni con l’intento di creare uno zoo galattico, un castoro e un gatto faranno di tutto per salvarli.

Escono anche