Con la chiusura dei cinema non resta che buttarsi sull’offerta streaming per poter godere della visione di buoni film e attese serie Tv. Scoprite qui sotto tutto quello che potrete guardare su TIMVISION novembre 2020, tra cinema, serie Tv e programmi per bambini.

TIMVISION novembre 2020

CINEMA

Green Book

Vincitore di tre premi Oscar tra cui quello come miglior film dell’anno 2019, Green Book è ambientato nell’America degli anni ‘60 e racconta la vera storia dell’amicizia tra Don Shirley, pianista afroamericano di fama mondiale, e del suo autista Tony Lyp, un duro buttafuori del Bronx. Regia di Peter Farrellye straordinaria interpretazione per Viggo Mortensene Mahershala Ali, premio Oscar come miglior attore non protagonista.

Non sposate le mie figlie 2

Non sposate le mie figlie! 2 è il sequel di una divertente commedia francese con Christian Clavier. Claude e sua moglie Marie entrano in crisi quando le loro figlie, sposate con persone di diversa nazionalità, dicono loro che vogliono lasciare la Francia. I genitori faranno di tutto per evitarlo.

Robin Hood: l’origine della leggenda

Robin Hood: l’origine della leggenda racconta le vicende di Robin di Loxleye della sua banda di ribelli, dediti a rubare ricchezza e potere al malvagio sceriffo di Nottingham.

Un uomo tranquillo

Liam Neeson è il protagonista di Un uomo tranquillo. La vita di un autista di spazzaneve viene sconvolta dopo la misteriosa morte del figlio. La verità farà scattare il desiderio di vendetta…

Escape Plane 3

Sylvester Stallone torna a vestire i panni di Ray Breslin in Escape Plane 3. Questa volta Raysi addentrerà in un inespugnabile complesso carcerario per salvare la sua compagna e la figlia di un magnate della tecnologia.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità

Willem Dafoeè il protagonista di Van Gogh: sulla soglia dell’eternità, film biografico che racconta gli ultimi anni tormentati dell’artista, dall’amicizia con Gaugainalla morte a soli 37 anni.

A noleggio anche:

Mulan

I am Greta

Volevo nascondermi

Il caso Pantani

SERIE TV

Mrs America

Il 19 novembre su TIMVISION PLUS l’attesissimo finale di stagione di MrsAmerica, la miniserie in 9 puntate con protagonista il premio Oscar Cate Blanchett. La serie racconta la vera storia dell’aspro dibattito politico e culturale sorto negli anni ’70 negli USA sull’approvazione dell’Equal Rights Amendment (ERA), per il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. Nel cast Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Elizabeth Banks e Uzo Aduba (vincitrice per questo ruolo dell’Emmy Award 2020 per la miglior attrice non protagonista in una miniserie) Ogni giovedì un nuovo episodio.

Mad Men

A novembre su TIMVISION arrivano tutte le 7 stagioni di MadMan, la serie drammatica ambientata nella New York degli anni ‘60. La storia è incentrata sulla vita di alcuni pubblicitari che lavorano per l’agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper di Madison Avenue e, in particolar modo, sulle vicende del direttore creativo Don Draper. La vita personale e professionale dei protagonisti si intreccerà con i più importanti avvenimenti storici degli anni ‘70.

LA TV DEI BAMBINI

Il mistero della casa del tempo

Cate Blanchett Jack Black sono i protagonisti de Il mistero della casa del tempo, un fantasy thriller diretto da Eli Roth. Rimasto orfano Lewis, 10 anni, è costretto a trasferirsi in una vecchia casa dall’eccentrico zio. Ben presto scoprirà un mondo magico e ricco di misteri…

Rex – Un cucciolo a palazzo

Rex, il cane della regina Elisabetta II d’Inghilterra, si perde e con l’aiuto di nuove amicizie cerca in tutti i modi di trovare la strada di casa.

La volpe Sophia filosofa e Aldo Masullo

Arrampicata su uno sgabello, nel suo studio, la volpe Sophia interroga il filosofo su vari quesiti, con l’ingenuità e la spontaneitàdi un bambino. Il primo cartone animato che spiega la filosofia ai bambini, con il compianto Aldo Masullo