Lampo, Milady, Pilou e Polpetta stanno per tornare! A grande richiesta dei piccoli spettatori, è in arrivo finalmente 44 gatti seconda stagione, con gli attesissimi nuovi episodi della serie italiana più amata dalla fascia prescolare. Una breve anteprima è già approdata il 15 febbraio su Rai Play, oltre che sul canale YouTube dove è presente l’anticipazione del primo episodio, ma ora finalmente il cartone che ha conquistato il cuore di grandi e piccini è pronto a tornare sul piccolo schermo lunedì 2 marzo.

La prima stagione di 44 gatti, prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, va in onda da novembre 2018 sia in Italia che all’estero e sta conquistando un pubblico sempre più ampio. Ci ha presentato i mitici Buffycats, quattro gattini diversissimi ma molto amici tra di loro, che amano suonare, cantare ed esibirsi per i loro “amici-mici”. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta vivono a casa di Nonna Pina (proprio quella delle famose tagliatelle!) e si divertono a provare nel suo garage. Quando serve, sono i primi a farsi avanti per aiutare tutti gli animali in difficoltà della città, mostrando loro (e ai giovanissimi spettatori) il potere dell’amicizia e del gioco di squadra.

Il nuovo capitolo del classico prescolare made in Italy firmato Rainbow si prepara a stabilire un nuovo record reso possibile dalla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali e ai contenuti educativi.

In 44 gatti seconda stagione (di 52 episodi), i Buffycats e la loro adorabile Nonna Pina saranno accompagnati da nuovi esilaranti amici animali e umani, affronteranno missioni sempre più ‘a prova di gatto’ e stupiranno il pubblico con tantissime sorprese. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica fa di 44 gatti una serie in grado di coinvolgere ed appassionare i bambini e le famiglie di tutto il mondo. A curare la magnifica colonna sonora della serie, ci sarà, anche stavolta, Antoniano, con le canzoni originali cantate dal Piccolo Coro più famoso d’Italia.

Il trailer di 44 gatti seconda stagione

L’appuntamento con i nuovi episodi di 44 gatti seconda stagione è sempre su Rai Yoyo, da lunedì 2 marzo tutti i giorni alle 19:10.

Foto: © Rainbow Entertainment