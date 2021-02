Cosa succederebbe se un bambino avesse 10 sorelle tra i piedi? Sicuramente ci sarebbe una gran confuzione in casa, ma i guai per il povero malcapitato non sarebbero pochi. Davvero una giungla in cui sopravvivere non è semplice! È questa l’idea alla base di A Casa dei Loud, la nuova serie animata targata Nickelodeon che arriva da oggi, 20 gennaio 2020, su Super!

Per due settimane A Casa dei Loud terrà compagnia ai bambini con lo stunt 10 regole per 10 sorelle in onda dal lunedì al venerdì alle 18:15 con due episodi dedicati ad una delle sorelle di Lincoln, l’unico fratello della famiglia Loud.

La trama di A casa dei Loud

Lincoln Loud è un ragazzino di 11 anni creativo, simpatico, coraggioso, onesto e ottimista, che vive in una casa di 10 sorelle, ognuna con difetti e interessi diversi, i cui nomi iniziano tutti con la lettera L. Le sorelle sono (dalla più grande alla più piccola): la maggiore e cinica Lori, l’ingenua stilista Leni, l’aspirante musicista rock Luna, la comica Luan, l’atletica Lynn, la triste e cupa Lucy, le gemelle Lana e Lola, la geniale Lisa e la piccola Lily.

Le sorelle Loud

Conosciamo insieme le sorelle di Lincoln:

Lori Loud: ha 17 anni, ed è la più grande fra le sorelle. Dimostra prepotenza, antipatia e cinismo verso i suoi fratelli, ma in realtà li vuole bene e vuole proteggerli tutti. È sempre al cellulare. Alcune volte con Lincoln si dimostra segretamente una sorella amorevole. Condivide la sua stanza con Leni.

Leni Loud: ha 16 anni, è una ragazza bella, gentile e simpatica ma socialmente ingenua. Insieme a Luna è la sorella più amorevole nei confronti di Lincoln. Dimostra talenti nella moda e nell’intaglio del legno, condivide la stanza con Lori.

Luna Loud: ha 15 anni, ama la musica rock e suona la chitarra e la batteria. Spesso accompagna le vicende delle sorelle con la sua chitarra su richiesta delle stesse. Insieme a Leni a volte è la sorella più amorevole nei confronti di Lincoln. La sua stanza è viola ed è condivisa con Luan.

Luan Loud: ha 14 anni, ama la commedia e gli scherzi. Porta l’apparecchio ai denti e dei fiori spruzza-acqua sulla sua camicia e sulle scarpe. Ha un pupazzo da ventriloquo di nome Mr. Cocco, condivide la stanza con Luna.

Lynn Loud Jr.: ha 13 anni, atletica e amante dello sport, tanto che è brava in tutto, condivide la stanza con Lucy.

Lucy Loud: ha 8 anni, una ragazza emo, dark e sarcastica, interessata alla poesia e alla narrativa gotica. Ha la pelle pallida e lunghi capelli neri che le coprono gli occhi. Ha la curiosa abilità (non ancora compresa) di teletrasportarsi, spaventando spesso i suoi fratelli. Ha una cameretta minuscola con un letto Rosso Scuro e le pareti nere scurissimo, condivide la stanza con Lynn Jr.

Lana Loud: ha 6 anni, è un maschiaccio. Ama sporcarsi le mani e fare palle di fango. È ottima come idraulica e meccanica. È gemella con Lola. Nella sua cameretta, divisa con Lola, vive il suo serpente che ha chiamato “Izzy”.

Lola Loud: ha 6 anni, ama essere una ragazza femminile al 100%, praticamente il contrario della sua gemella Lana. È abile nel complottare ed elaborare piani. In alcuni episodi ha assunto un ruolo da antagonista, soprattutto nel momento in cui i suoi fratelli la fanno arrabbiare, condivide la stanza con Lana.

Lisa Loud: ha 4 anni, ama la scienza ed è una bambina prodigio, frequenta il college e ha un dottorato di ricerca. Passa il suo tempo a risolvere equazioni complesse e fare esperimenti, usando spesso Lincoln, le sue sorelle o Clyde come cavie. Porta occhialoni rotondi e sembra avere dei difetti di sigmatismo quando parla. La sua camera è una specie di laboratorio, che condivide con Lily.

Lily Loud: ha 15 mesi (1 anno e 3 mesi) ed è la più giovane delle sorelle Loud. È innocente, giocherellona e tutti l’amano. Ha il brutto vizio di andare in giro nuda e di fare i bisognini nel pannolino, condivide la stanza con Lisa.