Per una serata, le atmosfere orientali della città di Agrabah si sono mescolate a quelle di Milano grazie ad Aladdin anteprima italiana, l’evento realizzato in collaborazione con Piano City Milano che ha accolto tanti ospiti impazienti di gustarsi il nuovo live action Disney, diretto da Guy Ritchie e in arrivo tra qualche giorno al cinema.

Protagonista assoluta della serata è stata la cantante Naomi Rivieccio, che come potrete vedere dal video in questa pagina ha incantato il pubblico con la sua versione del brano Il mondo è mio.

Aladdin anteprima italiana

Durante la serata gli ospiti hanno potuto immergersi nelle atmosfere del film tra gli incredibili allestimenti ispirati al racconto, come la gigantesca lampada magica. Tra i presenti, molti volti noti dell’entertainment, come Fabio Rovazzi, Serena Autieri, Roberta Armani, Wanda Nara, Giulia De Lellis, Andrea Damante, Gaia Bermani Amaral, Alvin, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Paola Caruso, Elena Barolo, Francesco Tricarico, Francesco Sarcina, Giovanni Caccamo, Giulia Salemi, Anastasio, Leo Gassman, i Bowland, i Seveso Casino Palace, Martina Attili, Jo Squillo, Ellen Hidding, Barbara Snellenburg, Tess Masazza, Chiara Iezzi, Melania Dalla Costa, Martina Hamdy, Matt & Bise e molti altri ancora.

L’esibizione di Naomi Rivieccio

La star della serata è stata senza dubbio Naomi Rivieccio, scelta per interpretare nella versione italiana la voce della Principessa Jasmine nel canto. Naomi, omonima dell’attrice Naomi Scott che dà il volto a Jasmine in questo film, ha emozionato i presenti con la sua performance dal vivo della nuova versione del celebre brano premiato con l’Oscar Il Mondo È Mio (A Whole New World) in un duetto con Manuel Meli, voce italiana di Aladdin, accompagnati al pianoforte da Carlotta Nicole Lusa.

Il live action di Aladdin

La rivisitazione diretta da Guy Ritchie del film d’animazione Disney avrà per protagonisti Mena Massoud nei panni del ragazzo di strada Aladdin, Naomi Scott in quelli della coraggiosa principessa Jasmine, Will Smith in quelli del Genio della lampada e Marwan Kenzari in quelli del potente stregone Jafar.

Nel cast anche Navid Negahban (Sultano), Nasim Pedrad (Dalia, la migliore amica e confidente della principessa Jasmine), Billy Magnussen (principe Anders) e Numan Acar (Hakim, braccio destro di Jafar e capitano delle guardie del palazzo).

La pellicola riprenderà dal classico originale anche le celebri canzoni scritte da Alan Menken e Howard Ashman. I compositori Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman) hanno affiancato Menken nella scrittura di una nuova canzone, un assolo per Jasmine.

Aladdin live action uscirà in Italia il 22 maggio 2019.

Foto: © Courtesy of Disney