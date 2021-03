Impazienti di vedere al cinema il prossimo live action Disney e di portarvi a casa nuovo merchandise a tema Aladdin? Sono in arrivo per Disney Store le nuove Aladdin bambole in edizione limitata, che celebreranno i protagonisti del live action, con i volti di Naomi Scott e Mena Massoud.

Come sempre, riuscire ad accaparrarsele non sarà facile, dato che i prodotti in edizione limitata sono molto attesi e tendono ad andare sold out subito. Ma ecco tutte le informazioni, gli orari e dove acquistare le bambole così da prepararvi per ottenere il vostro pezzo unico!

Nel cast del film, remake del classico Disney degli anni ’90, troviamo Mena Massoud nel ruolo di Aladdin, Naomi Scott (Jasmine), Will Smith (il Genio), Marwan Kenzari (Jafar) e Nasim Pedrad (negli inediti panni di Dalia, dama di compagnia e amica di Jasmine), Navid Negahban (il Sultano), Billy Magnussen (principe Anders) e Numan Acar (il fedele braccio destro del villain Jafar). Diretto da Guy Ritchie e scritto da John August, il lungometraggio è prodotto da Dan Lin, mentre Marc Platt, Jonathan Eirich e Kevin De La Noy sono i produttori esecutivi.

Aladdin bambole in edizione limitata

Purtroppo per il momento non è prevista la produzione delle bambole in edizione limitata di tutti i personaggi, ma soltanto dei due protagonisti. La bambola singola sarà infatti la principessa Jasmine, mentre la coppia comprenderà Aladdin e Jasmine in abiti nuziali.

La principessa Jasmine sarà disponibile in tutto il mondo in 4500 esemplari. In Italia il prezzo sarà di 95€.

sarà disponibile in tutto il mondo in 4500 esemplari. In Italia il prezzo sarà di 95€. La coppia Jasmine e Aladdin sarà disponibile in tutto il mondo in 750 esemplari. In Italia il prezzo del set è di 450€.

Come acquistarle

Entrambe le bambole saranno disponibili dal 28 maggio 2019, con il limite di 1 unità per nucleo familiare.

Per prepararvi ad ottenere la vostra bambola, ricordate innanzitutto che le modalità di acquisto saranno diverse per i due prodotti. La doll di Jasmine infatti sarà rilasciata sia online sul sito ufficiale di shopDisney alle 09:00 del mattino, sia negli Store selezionati di Milano, Roma, Firenze e Napoli. Il set con la coppia invece non arriverà nei negozi ma si troverà soltanto online.

Le foto ufficiali

Qui le foto promozionali diffuse sulla pagina ufficiale di shopDisney Italia, la versione online del Disney Store.