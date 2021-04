«Ti fidi di me?» La domanda posta da Aladdin a Jasmine poco prima del magico volo sul tappeto volante sulla città di Agrabah ha fatto sognare generazioni di donne e di ragazze. Soprattutto perché, subito dopo, i due intonano una delle canzoni più famose dei classici Disney: Il mondo è mio. Oggi, a 27 anni di distanza, questa celebre canzone non ha perso la sua potenza emotiva. Nel live action, in sala dal 22 maggio, il brano è stato leggermente modificato nella traduzione per adattarsi meglio al labiale degli attori ma è ancora da brividi. Qui sotto potete ascoltare la canzone di Aladdin Il mondo è mio, con le voci italiane di Manuel Meli (doppiatore di Aladdin) e di Naomi Rivieccio (Jasmine).

Aladdin Il mondo è mio

Il celebre duetto scritto da Alan Menken, come già era accaduto con La Bella e la Bestia, è stato leggermente modificato per adattarsi al labiale degli attori. In italiano le voci sono di Manuel Meli e Naomi Rivieccio. Ascoltate qui sotto l’audio e leggete il testo. Siete in grado di notare le differenze?

(Aladdin) Ora vieni con me

verso un mondo d’incanto

Principessa, è tanto

che il tuo cuore aspetta un sì.

Quello che scoprirai

è davvero importante

Il tappeto volante

ci accompagna proprio lì.

Il mondo è tuo

Con quelle stelle puoi giocar

Non ti diranno no o non si può

È un mondo tuo per sempre

(Jasmine) Il mondo è mio

Che sa sorprendere se vuoi

Se salgo fin lassù

E guardo in giù

Che sensazione dolce nasce in noi

(Aladdin) C’è una sensazione dolce in noi

(Jasmine) Ogni cosa che ho

Anche quella più bella

No, non vale la stella che fra poco toccherò

(Jasmine) Il mondo è mio

(Aladdin) Apri gli occhi e vedrai

(Jasmine) E sembra un sogno accanto a te

(Aladdin) La tua notte più bella

(Jasmine) Con un po’ di follia

E di magia

Le stelle comete brillano per te

(Aladdin) Il mondo è tuo

(Jasmine) È più bello che mai

(Aladdin) Con te io volerò più su

(Jasmine) Sin dal primo istante

(insieme) Non tornerò mai più, mai più laggiù

È un mondo che appartiene a noi

(Aladdin) Soltanto a noi

(Jasmine) Soltanto a noi

(Aladdin) Per te e per me

(Jasmine) Per te e per me

(Aladdin) Se vuoi lo avrai

(Jasmine) È nostro ormai

(insieme) Per te e per me