Robin Williams è stata l’indimenticabile voce del Genio nel classico d’animazione del 1992. Un’eredità difficile da affrontare per Will Smith, che presta corpo e voce (in originale) al simpatico e ultra espressivo personaggio. Il risultato però è stato molto apprezzato, anche e soprattutto dai fan della intramontabile storia d’amore tra una principessa araba e un giovane ladruncolo di strada. In occasione dell’uscita al cinema del live action Disney Aladdin, vi proponiamo testo e audio di tutte le canzoni del film, leggermente modificate nel passaggio dall”animazione al live action per permettere una maggiore fedeltà al labiale. Ascoltate con noi Aladdin Un amico come me.

Aladdin Un amico come me

Se in originale la voce del Genio è di Will Smith, in italiano è Marco Manca a doppiare il simpatico personaggio che, proprio con la canzone Un amico come me, dimostra tutta la sua espressività e il suo entusiasmo.

Ehi, andiamo!

oh ah uhhh

Stai indietro!

Oh oh

Attento!

Oh

Puoi contare sempre su un amico grande come me

Ah

Quando scoprì quel passaggio e lo aprì

Che gran fortuna che ebbe Alì Babà

Ma tu ne hai di più perché sono qui

Per esaudire la tua volontà

Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperar

Saran finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregar

Ed io dirò…

Mister – “ehm, come ti chiami?” – fa niente, ora sorprendimi

Ed esprimi ogni tuo desiderio

Dai amico non deludermi

La vita è un ristorante

È come un gran buffet

E tutto ciò che chiedi e che vorrai lo avrai

Grazie a un amico come me

Felice di servirti

Sei il boss, il re, lo scià

C’è il dolce qua

Lo vuoi? Lo avrai

Gradisci ancora un po’ di baklava?

Si vive in serie A, dimentica la B

Comanderai la servitù

Se ti serve amico svegliami

Guarda adesso

Attento… viene il bello

Tu sai farlo questo?

Questa cosa qua?

A me basta un gesto… e mi riuscirà

Tu sai farlo?

Sono un genio

So ballare

So cantare e rappare se mi lasci provare

Non ti stupire se

All’improvviso vedi mille me

Io ti prometto in tutto ciò che fai

Il tuo genio ora sai dov’è

Io sono pronto se vuoi

Proviamo, dai

I desideri tuoi esaudirò

C’è una lista enorme e non lo sai

Chiedi tutto quello che si può

Mister…

(Aladdin)

Già, questo mondo è qui per te

D’ora in poi e per sempre solo io

Sono un grande amico tuo, grande amico tuo

Sono il vero amico tuo, vero amico tuo

Non c’è altro (altro) amico (amico) come me

Un amico grande come me!