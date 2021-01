I pennuti arrabbiati stanno per tornare al cinema. In occasione del decimo anniversario del popolare videogame per smartphone, gli Angry Birds sono pronti per una nuova avventura cinematografica di nuovo prodotta da Rovio e distribuita in Italia da Sony Pictures. È disponibile ora Angry Birds 2 secondo trailer, che segue il primo e lo sneak peek arrivato circa un mese fa.

La storia seguirà nuovamente Red, Chuck e Bomb, su cui è stato incentrato il franchise, questa volta alle prese con nuove sfide e un nuovo antagonista. Sappiamo già che la saga si espanderà anche oltre il grande schermo: oltre al sequel, è stata infatti confermata la serie animata dedicata ai bambini più piccoli, in cui si racconteranno le avventure dei tre protagonisti quando erano adolescenti.

Per ora però godiamoci il nuovo trailer, in cui possiamo vedere gli Angry Birds e i maialini verdi iniziare a collaborare mettendo insieme un piano per proteggere le loro isole da una nuova minaccia.

La trama di Angry Birds 2 Nemici Amici per Sempre

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2 – Nemici Amici per Sempre.

Dopo aver sconfitto i maiali verdi alla fine del primo film e recuperato le uova che erano state rapite salvandole da frittata certa, Red, Chuck e Bomb sono diventati ora gli eroi della loro isola, dove vivono in armonia gli uccelli incapaci di volare. Ma la pace (o quasi) appena raggiunta avrà vita breve. In Angry Birds 2 infatti dovranno vedersela con un nuovo antagonista: un pennuto proveniente da un’isola completamente ghiacciata chiamato Zeta. Stanco delle rigide temperature della sua isola, Zeta si catapulta sulle spiagge ben più accoglienti dell’isola dei nostri eroi.

All’emergere di questa nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

Angry Birds 2 secondo trailer

Ecco Angry Birds 2 secondo trailer doppiato in italiano:

Ed ecco anche la versione in lingua originale:

Mentre in America il film uscirà ad agosto, da noi lo vedremo qualche settimana dopo, precisamente il 12 settembre 2019. In italiano il film sarà intitolato Angry Birds 2 – Nemici Amici per sempre.