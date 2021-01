Il cinema d’animazione è di casa a Cinecittà. Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna agli Studi di Via Tuscolana la terza edizione di Animazioni d’autore, la rassegna che mostra capolavori e tecniche del cartoon di ieri e di oggi. Si tratta dell’unico evento che propone film per tutta la famiglia durante le festività natalizie: dedicata gratuitamente ai visitatori di Cinecittà si Mostra – l’esposizione permanente dei mitici studi cinematografici – l’edizione 2019-2020 presenta 11 titoli selezionati tra il meglio del cinema mondiale con proposte diversificate adatte ai bambini e al pubblico adulto.

Animazioni d’autore – I titoli

Dopo l’apertura con due grandi titoli come La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film di Lorenzo Mattotti basato sul romanzo capolavoro di Dino Buzzati, e il film cinese Big Fish & Begonia, intrigante storia di tradizione con un mix tra animazione tradizionale e 3D, si procederà fino a gennaio con una serie di cartoon sul tema della natura e dell’ambiente.

Tra i film proposti, ad esempio, Valzer con Bashir, il film vincitore del Golden Globe che grazie a un’animazione essenziale e poetica permette al regista Ari Folman di raccontare efficacemente i propri ricordi della guerra in Libano. Perché non si dimentichi mai che l’animazione è una tecnica narrativa capace di parlare di temi importanti con storie complesse e profonde che mettono in luce uno degli obiettivi del progetto: sottolineare l’universalità del linguaggio dell’animazione spesso considerato, erroneamente, come una forma espressiva minore il cui unico scopo è quello di intrattenere un pubblico di bambini.

Si prosguirà poi con il capolavoro belga La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit, il francese Mià e il Migù di Jacques-Rémy Girerdmya e il giapponese La città incantata di Hayao Miyazaki, la pellicola in stop motion di Wes Anderson Fantastic Mr. Fox, dal romanzo di Roald Dahl e infine Cipollino, animazione russa di Boris Dëžkin, tratta da “Le avventure di Cipollino” il libro del grande scrittore e pedagogista Gianni Rodari che oltre a chiudere la rassegna, il 6 gennaio, idealmente lancia le celebrazioni per il centenario dalla nascita che cade nel 2020.

Non manca poi un omaggio ad alcuni grandi maestri dell’animazione quali Michel Ocelot di cui viene proiettato Azur e Asmar, Sylvain Chomet con L’illusionista e Bruno Bozzetto con l’indimenticabile Allegro non troppo.

Le proiezioni si terranno nella Sala Fellini degli Studios e sono tutte programmate alle 15, ad eccezione della proiezione del 31 gennaio fissata per le 11.

I laboratori

Oltre ai film, Animazioni d’autore prevede una serie di laboratori, anche questi quotidiani, che daranno la possibilità ai ragazzi tra i 5 e i 12 anni di sperimentare e conoscere il linguaggio e le tecniche del cartone animato. I laboratori si tengono a ciclo continuo, dalle 10 alle 18 all’interno del Cinebimbicittà, lo spazio laboratoriale dove i più giovani possono esprimere la propria creatività.

Nei workshop i partecipanti scopriranno i segreti del lavoro su disegno in 2D, capiranno come poter mescolare tecniche di animazione diverse, e osserveranno quali siano le fasi chiave del 3D grazie a un percorso che permetterà loro di capire le differenze tra metodologie di lavoro più artigianali e minuziose. Per scoprire che anche il mondo squisitamente analogico dei cartoon non ha nulla da invidiare quanto a spettacolarità e impatto grafico a un lavoro realizzato in digitale. Così come le proiezioni anche la partecipazione ai laboratori è gratuita e inclusa nel costo del biglietto per l’esposizione di Cinecittà si Mostra.

Info

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Dal 26 dicembre al 6 gennaio – Sala Fellini e Cinebimbicittà

L’ingresso alle proiezioni e ai laboratori è gratuito e incluso nel costo del biglietto della mostra.

Mostra e visita guidata ai set:

Adulti 15,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria di Cinecittà si Mostra e su Ticketone.it