Vi ricordate il divertentissimo cartoon Nut Job – Operazione noccioline con protagonisti dei travolgenti e simpaticissimi scoiattoli? I creatori di Nut Job sono tornati con un nuovo progetto, Arctic Dogs Il film, un prodotto in animazione CGI 3D che uscirà nelle sale americane il prossimo novembre.

E si tratta di un progetto davvero speciale perché è il primo animation movie della storia prodotto da due produttori italiani, Andrea Iervolino e Monika Bacardi di AMBI Media Group. Il film sarà distribuito da Entertainment Studios Motion Pictures di Byron Allen in più di 3.500 schermi.

Arctic Dogs è stato scritto da Cal Brunker e Bob Barlen (Nut Job 2) e co-scritto e diretto da Aaron Woodley (Spark: A Space Tail). I produttori esecutivi sono Byron Allen, Jennifer Lucas, Carolyn Folks, A.K. Madhavan, Danielle Maloni e Francesca Silvani. Giovanni Cova è co-produttore esecutivo.

La trama di Arctic Dogs il film

Il protagonista di Arctic Dogs il film è Swifty, una volpe artica piccola e mingherlina che lavora all’ufficio postale dell’Arctic Blast Delivery Service, ma sogna un giorno di diventare uno dei Top Dog, gli husky corrieri che trascinano le slitte. Per dimostrare di meritarsi questo importante ruolo, Swifty decide di guidare in segreto una slitta per consegnare un pacco verso una location misteriosa. Tuttavia si ritrova in una misteriosa fortezza dove gli appare davanti Otto Von Walrus, un bizzarro genio malvagio che possiede delle gambe meccaniche e comanda una leale armata di pulcinelle di mare a lui sottoposte.

Swifty scopre così che Von Walrus ha un piano per sciogliere le calotte polari e allagare il mondo così da diventarne il padrone supremo. Alla nostra volpe artica non resta che chiedere l’aiuto dei suoi amici: PB, un orso polare sempre preoccupato; Lemmy, un albatross; Bertha e Leopold, due lontre che credono alle teorie del complotto e infine Jade, una volpina molto pratica. Questo gruppo di avventurieri dovrà imparare a fare squadra per fermare i piani di Von Walrus e salvare il mondo.

Il trailer

Ecco il trailer di Arctic Dogs il film, per ora disponibile solo in lingua originale.

I doppiatori

In originale Arctic Dogs il film sarà doppiato da star del calibro di Jeremy Renner, Heidi Klum, James Franco, John Cleese, Omar Sy, Michael Madsen, Laurie Holden, Anjelica Huston e Alec Baldwin.

Per il momento invece non sappiamo chi saranno le voci italiane, né quando uscirà il film nel nostro paese. Curiosi di scoprirlo? Rimanete con noi…