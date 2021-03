Tra i panel più attesi del D23 Expo 2019 c’è senza dubbio quello dedicato ai parchi Disney, che promette di svelare tantissime novità sui cambiamenti futuri dei vari resort in tutto il mondo. E una delle novità su cui i fan sono più curiosi è senza dubbio l’espansione tematica dedicata alla Marvel prevista per il parco in California e anche per il nostro Disneyland Paris. Proprio oggi, in attesa del panel che si terrà domenica, è stato annunciato che l’area tematica si chiamerà Avengers Campus… ecco dunque le prime informazioni!

Avengers Campus: la nuova Marvel Land

L’area tematica dedicata alla Marvel sorgerà sia al Disney California Adventure che nel parco europeo, Disneyland Paris. In quest’ultimo è prevista una ritematizzazione degli attuali Walt Disney Studios e dell’hotel New York, che ha recentemente chiuso i battenti per trasformarsi nel primo hotel a tema supereroi Marvel.

La land si intitolerà quindi Avengers Campus, questo perché sarà basata su una storia interconnessa a livello globale (proprio come il Marvel Cinematic Universe) che comprenderà Disneyland California, Disneyland Paris e Hong Kong Disneyland (dove sono già presenti attrazioni a tema Avengers). A quanto pare gli Avengers hanno scelto proprio queste location per reclutare i nuovi aspiranti supereroi del domani, che nel corso delle varie attrazioni e degli incontri con i personaggi avranno modo di provare il loro valore.

La land conterrà la già esistente attrazione dedicata ai Guardiani della Galassia, un’attrazione a tema Spider-Man e numerosi punti meet and greet con i personaggi, tra cui Captain America, Thor, Spider-Man, Vedova Nera, Black Panther e stando ai nuovi artwork anche Occhio di Falco.

Sicuramente nuove informazioni su questa land tematica saranno rivelate la prossima domenica durante il panel dedicato al mondo dei parchi, perciò continuate a seguirci! Nel frattempo ecco anche un video ufficiale girato direttamente dal padiglione dei parchi Disney al D23 Expo 2019:

Avengers Campus sarà inaugurata nel 2020 in California e l’anno seguente, nel 2021, a Disneyland Paris. Pronti a unirvi ai Vendicatori?

Concept art: courtesy of Disney Parks