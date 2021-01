Dopo il debutto davanti al pubblico del Giffoni Film Festival 2019 e l’evento speciale al cinema, il nuovo film tutto italiano Berni e il giovane faraone arriva finalmente anche in Tv. L’opera di Marco Chiarini, prodotta da Piero Crispino per 3Zero2 e co-prodotta da The Walt Disney Company Italia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, andrà infatti in onda questo weekend su Disney Channel.

Berni e il giovane faraone è una fiaba moderna dalle tinte fantasy ambientata tra il presente e il passato, girata nelle suggestive location del Museo Egizio di Torino come la Galleria dei Re e il Tempio rupestre di Ellesija.

Cliccando qui potete leggere la nostra recensione e l’intervista al regista.

Trama

Protagonista del film è Berenice detta Berni, una ragazza che vive sulla sua pelle il disagio tipicamente adolescenziale di sentirsi sempre fuori posto, anche perché nasconde un segreto che la rende diversa dai suoi compagni. Berni vive insieme alla madre, famosa archeologa, sopra il Museo Egizio di Torino, e proprio lì passa le sue giornate studiando e lasciandosi conquistare dai bellissimi oggetti antichi esposti.

Un giorno però, per un incidente, risveglia inavvertitamente una mummia del museo: quella di Ram, un ragazzo di tremila anni figlio della potente dinastia di faraoni Ramsete che viene così catapultato nel caotico mondo contemporaneo. Un adolescente educato per essere venerato e governare che ora si ritrova a essere trattato come un diverso.

Insieme, i due ragazzi scopriranno di essere legati da un’antica profezia e vivranno un’incredibile avventura, piena di elementi fantastici e di riferimenti alla storia dell’antico Egitto.

Interpretato dai giovanissimi Jacopo Barzaghi ed Emily De Meyer, il film vede inoltre la partecipazione di Gigio Alberti e con Alessandra Faiella, Angelo Pisani, Silvia Giulia Mendola, Pierluigi Madaro, Anastasia Bruno, Chiara Cardea, Rebecca Decò, Lorenzo Dellapasqua, Riccardo Forte, Aysha Sulla, Gaia Zucca.

Quando andrà in onda Berni e il giovane faraone

Le avventure di Berni e Ram nel film Berni e il giovane faraone andranno in onda esclusivamente sabato 28 settembre alle 14.00 e alle 20.10 e domenica 29 settembre alle 10.00 e alle 16.30 su Disney Channel (Sky, canale 613).

Lo seguirete?