Finalmente Bone ha trovato una casa. Sarà Netflix a realizzare l’adattamento della pluripremiata serie a fumetti di Jeff Smith, come annuncia lo stesso team dell’autore sulla sua pagina Facebook. La notizia arriva dopo una lunga serie di tentativi falliti di adattare Bone per l’animazione: l’ultima volta ci ha provato la Warner Bros Animation, che progettava addirittura una trilogia in CGI realizzata dal regista de Il Piccolo Principe, Mark Osborne. Ma dopo il fallimento di quel progetto la palla è passata a Netflix, e ora sembra proprio che Bone serie animata diventerà realtà. Tempo fa l’autore, anche lui animatore, aveva espresso una preferenza per l’animazione tradizionale per rendere i disegni, e con Netflix la speranza è piuttosto concreta.





“Ho aspettato a lungo questo momento”, ha dichiarato il creatore Jeff Smith. “Netflix è la casa perfetta per Bone. I fan del fumetto sapranno che la storia si sviluppa capitolo dopo capitolo e libro dopo libro, perciò una serie animata è esattamente quel che ci vuole. Il team di Netflix comprende bene Bone ed è determinato a realizzare qualcosa di speciale. Questa è davvero una bellissima notizia per i bambini e gli appassionati di cartoon di tutto il mondo”.

Questa la trama di Bone: Dopo essere stati costretti a lasciare Boneville, i tre cugini Bone – Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone – si ritrovano sperduti in un vasto deserto. Uno per uno, si faranno strada verso una valle popolata di meravigliose e terrificanti creature.

Bone è stato pubblicato in oltre 30 paesi del mondo dal 1991, con oltre 9 milioni di copie pubblicate nel solo Nord America. È nella classifica delle 10 Migliori Graphic Novel di tutti i tempi di Time Magazine e ha vinto oltre 40 premi nazionali e internazionali tra cui gli Eisner Awards e gli Harvey Awards. In Italia la saga è pubblicata da Bao Publishing.

Foto: © 2013 Jeff Smith