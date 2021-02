I vostri figli conoscono la saga dei Bonelli Kids? Questa serie, che ha esordito sul web nel febbraio 2017 sotto forma di strisce (poi raccolte in un volumetto nel marzo del 2018), è la prima incursione di Sergio Bonelli Editore nel mondo Kids: dopo oltre 70 anni di pubblicazioni, infatti, il grande editore si rivolge ora ai più piccoli con questa collana di libri illustrati!

I Bonelli Kids sono stati ideati da Alfredo Castelli (già papà di Martin Mystère), Tino Adamo e Sergio Masperi (disegnatori impegnati nella redazione Bonelli) e Luca Bertelè (disegnatore per Disney, Star Wars The Clone Wars, Scooby Doo). Si tratta di piccoli, pestiferi bambini che sono talmente appassionati degli eroi bonelliani da voler interpretare i loro personaggi dei fumetti preferiti, vestendosi come loro e riproducendone le caratteristiche. Ma, ovviamente, il loro essere ragazzini li porta a cacciarsi continuamente nei guai e a confrontarsi con problemi apparentemente enormi, per dei bambini della loro età.

Lo scopo della collana è quello di far appassionare e avvicinare un pubblico di giovani e giovanissimi alla lettura di libri e fumetti. E dopo il successo del 2018, dall’11 luglio 2019 arrivano in libreria due avventure inedite realizzate con la collaborazione ai disegni di Manuela Nerolini (illustratrice per l’infanzia) e ai testi del veterano della letteratura per bambini Davide Calì, con Andrea Pau Melis e Mariapaola Pesce. Fate la conoscenza di Zagor e Cico, Martin Mystère e Java, Nathan Never, Mister No e tutti gli altri personaggi che fanno parte del meraviglioso mondo dei fumetti Bonelli in questa scatenata versione “Kids”!

Due racconti divertentissimi, avventurosi e coloratissimi che sapranno appassionare i lettori più piccoli ma che sicuramente conquisteranno anche papà e mamme, che li vorranno aggiungere alla loro collezione.

I nuovi titoli di Bonelli Kids dall’11 luglio

Ecco i titoli e le sinossi ufficiali dei due nuovi libri della collana Bonelli Kids che troverete in libreria a partire dall’11 luglio.

Fuga da Campo Sventura

Un’incredibile avventura attende i Bonelli Kids! Zagor, Martin, Nathan, Cico e Java saranno alle prese con un campeggio estivo davvero particolare… Nulla infatti è come sembra, e quella che doveva essere una bella vacanza tra amici diventa una vera e propria… “Fuga da Campo Sventura”!

Il Re dei Troll

Zagor, Martin, Nathan, Cico e Java hanno una nuova passione, la collezione del gioco di carte: “Crogiolo di Mostri”. Ma sembra che della carta più forte e preziosa esista una sola copia… Chi l’ha trovata? Cosa fare per averla?! Ha inizio una sfrenata caccia al tesoro per riuscire a mettere le mani sulla rarissima figurina de… “Il Re dei Troll”!

Foto: Sergio Bonelli Editore