Preparatevi a trascorrere in grande il periodo di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, in compagnia di protagonisti d’eccezione dalle serie animate più “da brivido”. Dal 31 ottobre al 10 novembre, Boomerang+1 (canale 610 di Sky) è pronto a trasformarsi nel Boomerang Halloween Channel, un canale che ospiterà due tra gli show più amati e più adatti a questa festività, ovvero Scooby-Doo e Bunnicula.

Prevista sul pop up channel una programmazione speciale dedicata a questi due amatissimi personaggi, ricca di film a tema Halloween e maratone all’insegna del mistero: Fame da Mostri, Luoghi Misteriosi, Feste del Terrore, Strani Mostri e Sport da Paura.

Non mancheranno naturalmente tanti episodi a tema tratti dai due show, per trascorrere undici giorni all’insegna del divertimento e della suspence!

Scooby-Doo

Se si parla di storie di paura non può mancare lui: l’alano più amato da grandi e piccoli. All’interno del Boomerang Halloween Channel ci saranno gli episodi della nuova serie Scooby-Doo and Guess Who?, che hanno una grandissima particolarità tutta da scoprire. In ogni puntata, infatti, Scooby e la gang incontreranno guest star provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dei fumetti come: Sia, Whoopi Golberg, Steve Urkel, Batman, Sherlock Holmes e molti altri ancora.

Ad andare in onda ci saranno, inoltre, gli episodi più spassosi e misteriosi di Scooby-Doo! tratti dalle serie passate, come Be Cool, Scooby-Doo e Le nuove avventure di Scooby-Doo.

Bunnicula

Il pop up channel ospiterà anche gli episodi più belli di Bunnicula, lo show prodotto negli Studios di Warner Bros. Animation con al centro le avventure del coniglio-vampiro più simpatico e originale di sempre.

Nonostante i suoi occhi rossi, i canini lunghi e aguzzi e le orecchie che possono trasformarsi in ali di pipistrello, Bunnicula non ama nutrirsi di sangue, ma preferisce i succhi di carota e vegetali. Presto il coniglio fa amicizia con Mina, una ragazzina di 13 anni che non è ancora a conoscenza dei suoi poteri soprannaturali. Bunnicula deciderà di proteggere Mina e la sua famiglia da tutti gli animali ultraterreni e mostruosi che sembrano attirati dalla casa.

Pronti per brividi e risate con le serie più belle del Boomerang Halloween Channel? Questo imperdibile appuntamento all’insegna del brivido e delle risate per tutti i piccoli spettatori e le loro famiglie avrà inizio il 31 ottobre e terminerà il 10 novembre solo su Boomerang +1.

Foto: Courtesy of Boomerang/Turner