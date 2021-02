Appassionati dei mattoncini a raccolta: dal 18 al 27 ottobre ritorna l’appuntamento ormai cult con le più belle serie e Tv movie del mondo LEGO. Sono i Cartoon Network Lego Days, durante i quali il canale 608 di Sky, Cartoon Network +1, si trasformerà in uno spazio interamente dedicato ai mitici mattoncini.

In programma i migliori film, ma soprattutto le serie che appassionano genitori e bambini come Unikitty, LEGO City e LEGO Friends. E assolutamente da non perdere le due nuove serie in prima Tv assoluta Jurassic World e LEGO Ninjago – I segreti dello spinjitzu proibito.

Cartoon Network Lego Days – I film e le serie

Da scoprire in Prima Tv assoluta la nuova serie Jurassic World, che trae ispirazione dalla famosissima saga cinematografica di Jurassic Park. I protagonisti saranno coinvolti in appassionanti avventure all’interno di uno dei parchi più famosi del mondo. L’appuntamento è a partire dal 18 ottobre, tutti i giorni, alle 18.30.

Per chi preferisce l’azione del mondo dei Ninja ci sarà invece LEGO Ninjago – I segreti dello spinjitzu proibito. Ambientata nel deserto di Doom e nel Regno di Never- Realm, la serie presenterà nuovi personaggi e nuovi temibili antagonisti come l’Imperatore del Ghiaccio e Aspheera, mentre i Viper Pyro, i Samurai e i Blizzard Samurai rappresenteranno le fazioni malvagie contro cui i Ninja dovranno combattere. Il gruppo di eroi infatti si ritroverà coinvolto in una nuova, avvincente missione durante la quale dovrà esplorare una misteriosa piramide: qui, accidentalmente, i Ninja risveglieranno un’antica minaccia…e ne vedranno di tutti i colori! L’appuntamento è per il 20 ottobre, tutti i giorni, alle 20.35.

Infine non mancheranno i migliori episodi delle serie più amate come Unikitty, con protagonista l’ormai celebre unicorno; LEGO Friends, la serie tutta al femminile che segue la vita di Olivia, Mia, Stephanie, Emma e Andrea, cinque amiche del cuore che vivono tante divertenti avventure ad Heartlake City; LEGO City e le passate stagioni di Ninjago.

Per quanto riguarda i Tv movie, invece, l’appuntamento è tutte le sere alle 21.00 con titoli come:

Aquaman e la Justice League

Flash: Il fulcro della velocità

Batman e i problemi di famiglia

LEGO Scooby-Doo – Fantasmi a Hollywood

LEGO DC Super Hero Girls: Scuola per super cattive

E tanti altri ancora

Appuntamento quindi a partire dal 18 ottobre sul canale 608 di Sky per i Cartoon Network Lego Days, dieci giornate di programmazione ricche di episodi inediti, speciali e film pronti a coinvolgere i fan grandi e piccoli dei mattoncini più amati di sempre.