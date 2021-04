Un universo coloratissimo abitato da creature magiche strambe e bizzarre: è quello di Centaurworld, una nuova serie animata per bambini in arrivo prossimamente su Netflix. Ideata e curata dall’artista Megan Nicole Dong, alla sua prima prova come showrunner, la serie sarà composta da 20 episodi caratterizzati da un mix esplosivo di diversi stili di animazione e soprattutto dalle canzoni, di tanti generi differenti, proprio come il mondo in cui è ambientata la storia.

Protagonista di Centaurworld è un cavallo da guerra che viene catapultato dal suo mondo sempre in battaglia verso una strana terra abitata da buffi centauri canterini di tutte le specie, forme e grandezze. Nella speranza di riuscire a ritornare a casa, farà amicizia con un gruppo di queste creature magiche e insieme a loro partirà per un viaggio che richiederà tutte le sue forze, più di tutte le battaglie mai combattute prima.

Dong è alla sua prima serie come creatrice, ma ha alle spalle una carriera di tutto rispetto: è stata story artist per la DreamWorks Animation due volte, per i film Dragon Trainer 2 e Capitan Mutanda, prima di diventare regista supervisore nella serie Netflix Pinky Malinky. Per Centaurworld sarà creatrice, showrunner e produttrice esecutiva insieme a Dominic Bisignano (Marco e Star contro le forze del male). Meghan McCarthy (My Little Pony) sarà la story editor, mentre Toby Chu (Bao) si occuperà della colonna sonora.

Ma non è certamente finita qui. Tra le altre serie animate originali Netflix Animation in arrivo nei prossimi anni ci sono City of Ghosts di Elizabeth Ito, Kid Cosmic di Craig McCracken, Battle Kitty di Matt Layzell, Maya and the Three di Jorge Gutierrez, e Trash Truck di Max Keane.

Nel frattempo, ecco il poster di Centaurworld svelato da Netflix:

Fonte: AWN