Il cinema è un gioco da ragazzi a Cinécamp 2019. Anche quest’anno, in parallelo con la IX° edizione di Ciné – Giornate di Cinema, torna l’esperienza unica del Giffoni Experience pensata appositamente per i più piccoli.

Questo progetto, nato all’interno dell’appuntamento annuale in cui distributori ed esercenti si incontrano per presentare la nuova stagione, coinvolge direttamente i più giovani creando un campus in partnership con il più grande festival internazionale per ragazzi, Il Giffoni Film Festival. Seguiti dagli esperti di Giffoni, i fortunati partecipanti saranno impegnati con proiezioni, giochi, attività, laboratori, incontri con scrittori, registi e attori ed eventi collegati al mondo del cinema.

Per l’edizione 2019 continua la partnership con noi di Movie For Kids, il magazine di cinema per i più piccoli, che anche quest’anno tornerà con uno speciale cartaceo distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti di Cinécamp 2019. Tra gli altri, si segnala poi la partecipazione di due partner importanti: l’Istituto Luce-Cinecittà e D-Hub studios con Backlight Digital che offriranno la possibilità ai partecipanti di conoscere dal vivo i retroscena più divertenti e appassionanti della settima arte.

Quando e come partecipare

La nuova edizione di Cinécamp 2019 si terrà in contemporanea con Ciné – Giornate di Cinema dal 2 al 5 luglio. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno 2019 sul sito compilando l’apposito form. L’iniziativa è pensata per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

I laboratori di Cinécamp 2019

In attesa di scoprire il programma definitivo dell’evento, ecco alcuni tra i primi workshop e laboratori che attendono i fortunati partecipanti.

Sarà dedicato al doppiaggio Quella voce la conosco! – come trasformare un film dalla lingua originale all’italiano a cura di Lidia Cudemo per D-Hub studios e Luciano Vittori per Backlight Digital con il coordinamento di Claudia Simonetti e Danijela Nincevic. Un workshop dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni che mira ad illustrare i momenti salienti di un lavoro che si svolge esclusivamente ‘dietro le quinte’ ma che è indispensabile per la fruizione di un film. Un percorso che attraversa varie fasi: dall’acquisto del materiale, alle tecniche di doppiaggio sino alla realizzazione del dcp e la diffusione nelle sale.

Anche il Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra si trasferisce al Cinécamp di Riccione con due laboratori didattici dedicati al cinema, ai suoi retroscena e a Cinecittà. Per il gruppo 10-13 anni The make believe: un’attività per comprendere i trucchi della finzione cinematografica e alcuni effetti speciali. I partecipanti potranno diventare protagonisti di inediti scenari, sperimentando il matte painting e realizzando un personale elaborato del tutto originale. Mentre per i ragazzi dai 14 ai 16 anni One Minute Shoot: un laboratorio per conoscere e sperimentare le principali caratteristiche del linguaggio cinematografico attraverso la storia del cinema, nel quale ideare e realizzare brevi “video cinematografici” ispirati ai celebri film di “un minuto Lumière” e alle fantasmagorie di Georges Méliès. In omaggio per tutti i partecipanti la rivista Eye Screen, il bimestrale di cinema junior edito da Istituto Luce Cinecittà.

Consulta il sito per rimanere aggiornato: tante altre novità vi aspettano al Cinécamp per vivere il grande cinema a misura dei più piccoli!

Foto: © CINEVENTI SRL