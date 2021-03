Svelato al D23 Expo 2019, si intitola Raya and the Last Dragon il prossimo lungometraggio originale dei Walt Disney Animation Studios che arriverà al cinema il 25 novembre 2020.

Si tratta del primo “classico” originale dopo due sequel: Ralph Spacca Internet e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, quest’ultimo in uscita il prossimo novembre. Inoltre è il secondo lungometraggio della lista dei Wdas ad avere per protagonista una principessa asiatica, dopo Mulan.

Le prime info sulla trama:

Il film sarà ispirato alla cultura dell’ Asia sud-orientale .

. Sarà ambientato in una regione immaginaria chiamata Kumandra , suddivisa in cinque terre.

, suddivisa in cinque terre. La protagonista sarà Raya , una guerriera forte, coraggiosa e affascinante che parte per un viaggio alla ricerca dell’ultimo drago che possa salvare il mondo di Kumandra.

, una guerriera forte, coraggiosa e affascinante che parte per un viaggio alla ricerca dell’ultimo drago che possa salvare il mondo di Kumandra. Raya combatte con mosse di kung fu e con un’arma che viene descritta “la gioia delle cosplayer”.

Nel corso del suo viaggio Raya incontrerà Sisu, un drago ispirato agli spiriti d’acqua, che è rimasto intrappolato nel corpo di un essere umano. Raya lo aiuterà a ritornare nella sua forma originale, dopodiché insieme a un gruppo di furfanti partiranno per salvare la loro terra.

Il film segnerà il debutto alla regia di Paul Briggs (head of story di Big Hero 6 e Frozen) e Dean Wellins (story artist di Zootropolis, Frozen e Rapunzel). Adele Lim, che ha scritto il film Crazy Rich Asians per la Warner e Osnat Shurer, che per Disney ha già prodotto con successo Oceania nel 2016, saranno le produttrici.

Di seguito anche un concept art in movimento: