Il mondo dei Pokémon prende vita a Ryme City: Detective Pikachu, il primo live action del franchise di successo, è ora disponibile in tutti i negozi in edizione Blu-Ray, Steelbook Blu-Ray e DVD grazie a Warner Bros Home Entertainment. E per l’occasione abbiamo una Detective Pikachu clip in esclusiva solo per i lettori di Movie for Kids!

Le edizioni Steelbook e Blu-Ray sono ricche di contenuti speciali per scoprire il film sotto tante nuove angolazioni. Per esempio, con la modalità “Detective” potrete vedere Pokémon: Detective Pikachu come mai prima d’ora e scoprire un mondo di indizi nascosti, dietro le quinte, curiosità, aneddoti Pokémon, easter eggs, divertenti featurette e altro ancora.

La trama di Detective Pikachu

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Dato che Tim è l’unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero.

Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Detective Pikachu clip in esclusiva

In Detective Pikachu clip in esclusiva andiamo dietro le quinte della creazione della città di Ryme City, l’universo immaginario in cui è stato ambientato questo primo live action dei Pokémon. A guidarci alla scoperta del design, del look e delle atmosfere della metropoli ci sono figure come i protagonisti Justice Smith (Tim) e Kathryn Newton (Lucy), il regista Rob Letterman o Greg Baxter, co-produttore e produttore dei VFX.

Informazioni sull’edizione home video

Blu-Ray

Durata: 104 minuti c.ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Cinese 5.1, Coreano 5.1,

Tailandese 5.1. Dolby Atmos True HD: Inglese.

Sottotitoli: Greco, Finlandese, Danese, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Cinese, Coreano,

Tailandese. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Scena Iniziale Alternativa

My Pokémon Adventure

Inserti Creating the World of Detective Pikachu

Commento Audio di Mr. Mime

Ryan Reynolds – Outside the Actor’s Studio

Video Musicale

Modalità Detective: guarda “Pokémon: Detective Pikachu” come non l’hai mai visto

prima e scopri un mondo di indizi nascosti, immagini dietro le quinte, Pop Up Trivia,

fatti relativi ai Pokémon, inserti divertenti, Easter egg e molto altro!

Steelbook Blu-Ray

DVD

Durata: 100 minuti ca.

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Olandese 5.1,

Fiammingo 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: