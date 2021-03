Appassionati delle avventure delle sorelle Anna e Elsa, questa è la vostra occasione. Dopo l’arrivo al cinema di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle la magia continuerà a Disneyland Paris, che ha annunciato proprio poco fa la Frozen Celebration, una grande festa della durata di diversi mesi interamente dedicata all’amato film d’animazione Disney. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Disneyland Paris Frozen Celebration!

Disneyland Paris Frozen Celebration

I festeggiamenti a Disneyland Paris inizieranno già a Natale 2019, mentre il nuovo film Frozen 2, sequel del cartoon del 2013, sarà ancora nelle sale. Infatti l’attrazione The Art of Disney Animation ai Walt Disney Studios sarà ritematizzata Frozen e sarà possibile incontrare al suo interno Anna, Elsa e il pupazzo di neve Olaf.

Ma la Disneyland Paris Frozen Celebration entrerà nel vivo nel 2020: questa grande festa sarà infatti la stagione tematica che aprirà il nuovo anno, protraendosi dall’11 gennaio fino al 3 maggio.

Per il momento sono ancora sconosciuti i dettagli su spettacoli e attrazioni, ma dovremmo iniziare ad avere le prime informazioni già nei prossimi giorni. Si parla di un nuovo carro per la parata dedicato ovviamente a Frozen e probabilmente di spettacoli a tema e momenti in cui sarà possibile incontrare gli eroi più amati del film. Anche voi non vedete l’ora di scoprire tutti gli eventi di questa Frozen Celebration?

Il 2020 di Disneyland Paris

È attualmente in corso a Disneyland Paris la stagione estiva, il Festival del Re Leone e della Giungla, dedicato al remake di Jon Favreau campione di incassi in tutto il mondo, che proprio in questi giorni è arrivato finalmente anche nelle sale italiane. Grazie al grande successo ottenuto da questo Festival durante l’estate 2019, Disneyland Paris ha già confermato il ritorno di Simba & Co. anche per l’estate 2020! Prepariamoci quindi a tornare a ballare al ritmo scatenato delle musiche africane e indiane per una delle stagioni più belle mai realizzate dal parco parigino.

Non ci sono poi ulteriori novità su quali saranno le stagioni tematiche del 2020: oltre alle classiche stagioni di Halloween e Natale, che si ripetono ogni anno, dovrebbe tornare anche l’evento dedicato ai supereroi Marvel. Ma per saperne di più dovremo aspettare informazioni ufficiali.

Nel frattempo ecco il poster ufficiale della Disneyland Paris Frozen Celebration: