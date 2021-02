Arriva a Disneyland Paris Toy Story 4, il nuovo film d’animazione Pixar che ci racconterà un nuovo capitolo delle avventure di Woody, Buzz e dei giocattoli più amati del cinema. Il parco europeo festeggerà la nuova uscita con un evento speciale a tempo limitato: i Toy Story Play Days, 11 giorni per celebrare il nuovo film con la famiglia e con tutti i personaggi della saga, compresa una guest star: la pastorella Bo Peep!

I Toy Story Play Days si svolgeranno a Disneyland Paris dal 18 al 28 giugno, e saranno pieni di attività ed esperienze per grandi e piccini.

I giorni dedicati a Toy Story 4 saranno ricchi di attività, tra cui:

Il meet and greet con Bo Peep. Per la prima volta, la pastorella della saga di Toy Story incontrerà i visitatori con il suo nuovo outfit avventuroso visto in Toy Story 4, che riflette il suo nuovo spirito combattivo. Bo Peep incontrerà i guest solamente per un periodo limitato, perciò se volete una foto ricordo con lei approfittatene!

La caccia al tesoro in cui i visitatori dovranno aiutare Woody e Buzz a trovare Forky , il nuovo personaggio nato dalla fantasia della piccola Bonnie, che nel film avrà un ruolo chiave nella vicenda. Questo gioco si svolgerà in maniera totalmente digitale tramite una nuova app di Disneyland Paris.

La proiezione di contenuti esclusivi del film Toy Story 4 in anteprima. Per l'occasione il teatro Studio Theater sarà interamente tematizzato con i colori della saga Pixar.

I meet and greet con i personaggi classici della saga, sempre presenti al parco, come Woody, Buzz Lightyear e Jessie . Questi ultimi sono anche presenti nella parata Disney Stars on Parade con il loro carro dedicato.

. Questi ultimi sono anche presenti nella parata Disney Stars on Parade con il loro carro dedicato. Un’offerta di shopping e menu per i pasti interamente a tema Toy Story.

Disneyland Paris Toy Story

Il divertimento non finisce qui: oltre alle attività esclusive dei Tou Story Play Days, a Disneyland Paris Toy Story è di casa tutto l’anno. Per vivere avventure nel mondo dei giocattoli vi basterà recarvi nella Toy Story Playland al parco Walt Disney Studios, un’area pensata appositamente per le famiglie in cui tutte le attrazioni sono a misura di bambino.

Lì vi aspettano l’adrenalinica macchinina RC Racer, lo Slinky Dog Zigzag Spin e i Toy Soldiers Parachute Drop, oltre a tanti divertenti punti foto a tema Toy Story. Al parco principale c’è invece il Buzz Lightyear Laser Blast, un divertente “tiro al bersaglio laser” per tutta la famiglia. E nell’area Frontierland c’è sempre la possibilità di incontrare il cowboy Woody o la cowgirl Jessie.

Come prenotare e dove alloggiare

Per prenotare basta recarsi sul sito ufficiale di Disneyland Paris e selezionare una data compresa tra il 18 e il 28 giugno. E per un soggiorno interamente a tema Toy Story, la scelta migliore è il Disney’s Hotel Cheyenne, in cui ritroverete le atmosfere dei cowboy con Woody e Jessie.

Foto: © Courtesy of Disneyland Paris