State progettando di concedervi qualche giorno a Disneyland Paris il prossimo anno? Beh, allora se siete fan sfegatati dei supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel, se non potete fare a meno di cantare a squarciagola ogni volta che sentite le note di Let It Go di Frozen, o se – più in generale – adorate la magia della Casa di Topolino e i suoi personaggi, sappiate che sono previste grosse novità all’interno del parco per l’arrivo del 2020.

Novità a tema Marvel

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel

Il Disney’s Hotel New York è al centro di un ambizioso restyling che lo trasformerà nel Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, con tutto lo stile di una galleria d’arte newyorkese. Quando sarà riaperto nell’estate del 2020, avrà in esposizione più di 300 opere d’arte – inclusi alcuni pezzi inediti – realizzate dagli artisti della Marvel Comics e dei Marvel Studios. L’hotel rifletterà il mondo dei Supereroi con magnifiche illustrazioni che celebreranno 80 anni di racconti, e disporrà di 25 suites a tema dedicate a personaggi come Spider-Man e gli Avengers, che saranno omaggiati in tutti gli aspetti della camera. In più, i residenti delle suites avranno una reception e un’area privata dove potersi rilassare e fare colazione.

All’interno dell’hotel saranno presenti 2 ristoranti e 2 bar:

Manhattan Restaurant: elegante e raffinato – ci sarà un magnifico lampadario ispirato al Palazzo asgardiano di Thor – proporrà un servizio al tavolo e un menu con piatti ispirati alla cucina italiana

Downtown Restaurant: proporrà piatti tradizionali americani e sapori provenienti dalla mitica Chinatown e da Little Italy, con servizio a buffet e cucina a vista

Skyline Bar: un bar elegante tipicamente newyorkese dove poter sorseggiare vini pregiati e cocktail ispirati all’universo Marvel

Lounge Bar: un bar trendy che ricorda i grandi loft di Manhattan, dove poter degustare prodotti freschi, birre artigianali, caffè e bevande calde di natura bio. È il posto ideale per condividere dei momenti tra amici e in famiglia dopo aver trascorso la giornata nei Parchi Disney.

Inoltre, non mancheranno photo location dedicate dove poter incontrare i Supereroi Marvel per scattare foto ricordo e chiedere autografi ai propri beniamini.

Per rendere il soggiorno rilassante ed ancora più interattivo, gli ospiti del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel disporranno anche di aree benessere e ludiche per i più piccini:

Metro Pool: piscina interna ed esterna, area per bambini, jacuzzi, hammam e sauna per rilassarsi dopo una giornata trascorsa nei Parchi Disney

Metro Health Club: un centro fitness con attrezzi per lo sport. Sono previste anche attività esterne

Marvel Design Studio: un universo dedicato ai bambini dove potranno imparare a disegnare i loro Supereroi preferiti in una location che ricorda gli atelier dove vengono creati i fumetti Marvel

Per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, gli ospiti potranno acquistare un souvenir che ricordi loro le avventure a tema Marvel nella esclusiva New York Boutique.

Le prenotazioni per soggiorni al Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel apriranno il 5 novembre 2019, mentre l’hotel riaprirà le porte nel corso dell’estate 2020!

La Stagione dei Supereroi Marvel tornerà dal 24 marzo al 7 giugno 2020

Dopo il successo delle prime due stagioni, i Supereroi torneranno al Parco Walt Disney Studios nella primavera del 2020. L’Universo Marvel prenderà vita a Disneyland Paris con spettacoli ed esperienze in compagnia di Spider-Man, Iron Man, Captain America, Captain Marvel e tanti altri beniamini.

L’area Avengers Campus è in arrivo al Parco Walt Disney Studios

Il Parco Walt Disney Studios ospiterà presto una nuova area a tema Marvel chiamata Avengers Campus, parte di un progetto pluriennale di espansione del parco che includerà anche aree dedicate a Frozen e Star Wars. Avengers Campus immergerà gli ospiti in avventure piene d’azione con attrazioni incredibili, incontri eroici e nuovi ristoranti.

Tra le novità, ci sarà un’attrazione dedicata a Spider-Man, che darà agli ospiti di tutte le età un assaggio della vita con i superpoteri, spostandosi tra le ragnatele per aiutare Peter Parker a recuperare alcuni Spider-Bot fuori controllo.

Frozen: nuove avventure incantate

Tra le più amate storie che prendono vita a Disneyland Paris c’è Frozen, i cui personaggi sono protagonisti di spettacoli e parate sin dall’uscita del film nel 2013. Presto, gli ospiti potranno vivere ancora più avventure con Anna, Elsa, Olaf e i loro amici.

Frozen Celebration, dall’11 gennaio al 3 maggio 2020

Dall’11 gennaio al 3 maggio 2020, Disneyland Paris presenterà un nuovo viaggio incantato per tutta la famiglia con una stagione mai vista prima: Frozen Celebration. Durante questo periodo, una nuova e scintillante parata sfilerà ben quattro volte al giorno: si tratta di Frozen 2: Un Viaggio Incantato, con Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven accompagnati da incredibili ballerini e acrobati. Un nuovo carro farà poi vivere la magia di fronte agli occhi stupiti degli ospiti. Completeranno l’esperienza esclusivi snack e bevande, oltre a una nuova gamma di souvenir a tema. Ovviamente, i personaggi del regno di Arendelle continueranno a prendere parte alla quotidiana Disney Stars on Parade e al magico spettacolo notturno Disney Illuminations.

Frozen: Un invito musicale

Una nuova avventura interattiva aprirà le porte ad Animation Celebration nel Parco Walt Disney Studios. Con Frozen: Un Invito Musicale, gli ospiti saranno trasportati direttamente nel regno di Arendelle, dove saranno invitati a giocare e interagire con i loro personaggi preferiti: potranno cantare e imparare alcuni magici passi di danza con Anna, Kristoff e Sven, per poi entrare nell’iconico palazzo di ghiaccio e intonare all’unisono All’alba sorgerò insieme ad Elsa in persona. Questa incredibile esperienza a tema Frozen sarà presto disponibile al Parco Walt Disney Studios, a partire dal 17 novembre 2019.

Una nuova area tematica dedicata a Frozen

Nel corso dei prossimi anni, gli ospiti potranno vivere ancora più avventure dedicate a Frozen con una nuova area tematica incentrata sulla storia di Anna, Elsa, Olaf e i loro amici, come parte del piano pluriennale di espansione del Parco Walt Disney Studios. La montagna innevata di Arendelle svetterà di fronte a un magnifico lago, con un’attrazione che porterà gli ospiti nel cuore del Regno. L’area comprenderà inoltre incontri con i Personaggi, un nuovo ristorante e un negozio a tema.

2019-2020: tornano le più iconiche Stagioni Disney

Il Festival di Halloween Disney, dal 28 settembre al 3 novembre 2019

La stagione dedicata ad Halloween è pronta a stupire ancora una volta gli ospiti con scherzetti e risate, complici l’atmosfera unica del Parco Disneyland, un nuovo spettacolo e un’attrazione rinnovata. Per l’occasione, ai Cattivi Disney si unirà anche Ursula, la diabolica strega del mare; ma non mancheranno Topolino e i suoi Amici con un tocco di… irresistibile malvagità. Quest’anno Halloween sarà particolarmente delizioso, grazie alla collaborazione con il cioccolatiere belga Pierre Marcolini, che ha realizzato una scatola di cioccolatini “dolcetto o scherzetto” disponibili in alcune stanze del Disneyland Hotel. Nei parchi, gli ospiti potranno assaggiare altre specialità dedicate ad Halloween, come hamburger ispirati a Malefica o cupcake in stile Crudelia De Mon. Gli appassionati del brivido troveranno pane per i loro denti con la nuova versione di The Twilight Zone Tower of Terror, l’attrazione più gettonata del Parco Walt Disney Studios, che darà loro il benvenuto con una nuova storia e spaventosi effetti speciali.

Il Magico Natale Disney, dal 9 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

La magia del Natale pervaderà Disneyland Paris per quasi due mesi, durante i quali gli ospiti potranno ammirare luci scintillanti e la stupenda Disney Christmas Parade, oltre a incontrare i loro personaggi preferiti. Quest’anno le Principesse si uniranno ai festeggiamenti, con un ballo che sarà il più grande ritrovo di coppie reali Disney. Il Parco Walt Disney Studios festeggerà inoltre la fine dell’anno con il ritorno di Topolino e la Band di Natale, per mantenere viva la tradizione musicale. Il programma include un’esibizione dal vivo della band, adrenalinici numeri di tip tap e un assolo di batteria di Topolino.

Leggende della Forza: Una Celebrazione Star Wars, dall’11 gennaio al 15 marzo 2020

Disneyland Paris è il luogo perfetto per vivere un’esperienza Star Wars, e questa stagione sarà un’ottima opportunità per esplorare una galassia molto, molto lontana seguendo le orme di personaggi come Chewbacca, R2-D2 e C-3PO o confrontandosi con il Lato Oscuro della Forza con Darth Vader e Kylo Ren. Il Parco Walt Disney Studios ospiterà uno straordinario spettacolo di suoni e luci con proiezioni, effetti speciali e personaggi della saga di Star Wars. Le giornate prevederanno inoltre alcune marce degli Stormtrooper, guidati da potenti figure dell’Impero e del Primo Ordine come Darth Vader e Capitan Phasma.

Il Festival del Re Leone e della Giungla tornerà nell’estate 2020

Dopo una sensazionale prima edizione, gli ospiti potranno tornare a muoversi al ritmo di frenetici spettacoli con Timon, Rafiki, Baloo e tutti i loro personaggi preferiti de Il Re Leone e Il Libro della Giungla.

Sport, musica e divertimento: eventi speciali per tutto l’anno

Oltre alle stagioni, Disneyland Paris offre eventi esclusivi durante tutto l’anno, da vivere con la famiglia o con gli amici.

Musica – Per tre anni i fan della musica elettronica hanno potuto scatenarsi al ritmo di Electroland. Buone notizie! L’evento sarà di ritorno nel 2020 per altre spettacolari serate nel corso del weekend del 4 luglio 2020.

Sport – Con la quarta edizione del Disneyland Paris Run Weekend questo settembre, gli ospiti di tutte le età possono prendere parte a corse indimenticabili in un ambiente unico. Dall’8 al 10 maggio 2020, una nuova esperienza aspetta gli atleti con la prima edizione dell’incantevole Disneyland Paris Princess Run, con medaglie in edizione limitata, fotografi professionisti e l’opportunità di incontrare i Personaggi Disney.

Il 6 giugno 2020 sarà poi la giornata Pride 2020, per celebrare la diversità e l’inclusione.

Fonte: Disneyland Paris