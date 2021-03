Chi è che non conosce Dov’è Wally? Noto anche con il nome di Waldo negli Stati Uniti e in Canada, il simpatico personaggio con la maglietta a righe rosse e bianche è protagonista di un divertente gioco in numerosi libri illustrati.

Adesso finalmente Wally torna anche in Tv con una serie animata tutta sua, che sarà realizzata da DreamWorks Television Animation (la serie di Dragon Trainer, Voltron Legendary Defender, She-Ra e molte altre). Lo show farà il suo debutto in America a luglio 2019.

Cos’è Dov’è Wally?

La serie dei libri di Wally è stata creata dall’illustratore inglese Martin Handford e al momento conta sette libri ufficiali, diversi videogiochi, una striscia a fumetti e anche una serie Tv animata andata in onda negli anni ’90, di cui la nuova sarà una sorta di remake.

Il gioco è molto semplice: i libri illustrati mostrano solitamente scene molto dettagliate, con tanti particolari e affollate da tantissime persone. Il bambino o in generale il lettore è invitato a identificare in mezzo alla folla il personaggio di Wally, riconoscibile dalla sua caratteristica maglietta a righe rosse e bianche, dagli occhiali e dal cappello.

La serie è un fenomeno globale con più di 70 milioni di libri venduti in tutto il mondo. È pubblicata in oltre 38 paesi ed è stata tradotta in più di 30 lingue.

La trama della serie Tv

La serie reimmaginerà Wally (doppiato da Joshua Rush) come un ragazzino di 12 anni. Insieme alla sua migliore amica Wenda (Haley Tju), Wally è un membro della Worldwide Wanderer Society, un’associazione internazionale di viaggiatori curiosi che viaggiano in lungo e in largo per il pianeta per imparare tutto ciò che possono dalle diverse culture e per risolvere i problemi attraverso l’osservazione.

Il loro maestro è Wizard Whitebeard (Thomas Lennons), un viaggiatore ormai esperto. È proprio lui a inviare questi giovani avventurieri nelle missioni internazionali per far guadagnare loro le loro strisce e diventare un giorno maestri viaggiatori. Ma non sarà facile: a mettere i bastoni tra le ruote a Wally e Wenda ci sarà infatti la loro rivale Odlulu (Eva Carlton), che non fa altro che combinare guai ovunque vada.

Pronti a seguire le avventure di Dov’è Wally? anche in Tv? Ovviamente vi terremo aggiornati sull’arrivo della serie animata anche in Italia!

Fonte: Animation Magazine

Foto: DreamWorks Television Animation