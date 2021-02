Terminata la collezione di tazze, Esselunga ha in serbo una nuova sorpresa per tutti i fan di del giovane mago creato dalla penna di J.K. Rowling. Sono tornati infatti i Wizzis, i personaggi della saga magica tutti da collezionare. Scoprite qui tutto quello che dovete sapere per non perdere gli Esselunga Wizzis Harry Potter.

Esselunga Wizzis Harry Potter

Continua la collezione dei personaggi del Wizarding World of Harry Potter. Dopo le tazze sono infatti tornati anche i Wizzis, che quest’anno raddoppiano. Disponibili infatti dodici personaggi dal mondo di Harry Potter e dodici personaggi dal mondo di Animali fantastici e dove trovarli. Vediamoli nel dettaglio:

Mondo di Harry Potter

Harry Potter

Hermione Granger

Ron Weasley

Albus Silente

Severus Piton

Lord Voldemort

Thestral

Grattastinchi

Fierobecco

Edvige

Dobby

Fanny

Mondi di Animali Fantastici

Credence Bareone

Gellert Grindelwald

Newt Scamander

Queenie Goldstein

Tina Goldstein

Albus Silente

Jacob Kowalski

Nagini

Zouwu

Snaso

Serpente marino

Asticello

Da notare bene che alcuni personaggi sono “speciali”, ovvero sono realizzati con materiali differenti. Per quanto riguarda il mondo di Harry Potter, il Thestral è metallico e Grattastinci, Fierobecco ed Edvige sono floccati, ovvero ricoperti di un materiale di aspetto simile a velluto. Per quanto riguarda il mondo di Animali fantastici, Nagini è metallico, Zouwu, Snaso e Serpente marino sono floccati, mentre l’Asticello è in plastica trasparente.

La valigia di Newt

Per tenere in ordine tutti i personaggi della nuova collezione Esselunga Wizzis Harry Potter è disponibile a 2,90 euro un collector a forma di valigia di Newt divisa in due parti. Da una parte trovano posto i dodici personaggi di Harry Potter, mentre dall’altra trovano posto i personaggi di Animali fantastici. In più nella valigia è presente anche un incredibile regalo: la bacchetta magica che si illumina davvero e che permette di proiettare le immagini stilizzate di Fierobecco, di Edvige e del Thestral.

Come raccogliere i bollini

Per ottenere i personaggi del mondo di J.K. Rowling avete tempo dal 3 ottobre al 13 novembre. Ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola (unico scontrino), presentando la tua Carta Fidaty, riceverai alla cassa una bustina contnente uno dei 24 fantastici Wizzis e un Buono Amici di Scuola.

Le foto

Qui sotto tutte le foto di Esselunga Wizzis Harry Potter:

I buoni compagni di scuola

Come ogni anno la collezione di Esselunga, che quest’anno torna ad essere magica, è accompagnata da un’importantissima iniziativa legata alla scuola, per aiutare gli istituti scolastici a reperire tutto il materiale necessario per affrontare preparati il nuovo anno.

Amici di scuola è un’iniziativa di Elsseunga nata nel 2015 per ottenere materiale scolastico grazie alla spesa dei clienti. Fino al 13 novembre 2019, presentando la propria Carta Fidaty, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola (unico scontrino) sarà possibile ritirare alla cassa un Buono Amici di scuola 2019.

I buoni amici di scuola raccolti andranno poi consegnati alla scuola che li metterà in un’urna e permettendo così all’istituto di ordinare online su amicidiscuola.com il materiale didattico e le attrezzature informatiche che necessità maggiormente.

I prodotti da scegliere con i buoni sono presenti sul catalogo: oltre 80 prodotti divisi idealmente in cinque “aule”, quelle aree dove le esigenze della scuola sono più sentite: