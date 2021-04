Dopo le prime immagini diffuse lo scorso mese, DreamWorks Television Animation ha finalmente pubblicato il trailer della prima stagione di Fast and Furious Spy Racers, la serie animata ispirata al franchise miliardario di Universal che vedrà protagonista una nuova generazione di esperti piloti.

L’arrivo della serie è previsto per il 26 dicembre in tutto il mondo in esclusiva su Netflix. Lo show è dedicato a un pubblico di giovani spettatori, che potranno così appassionarsi alle avventure della saga di Fast & Furious, mentre i loro genitori continueranno a godersi le pellicole pensate per il grande schermo.

Trama di Fast and Furious Spy Racers

La nuova serie vedrà protagonista l’adolescente Tony Toretto, cugino di Dominic, che seguirà le sue orme quando lui e i suoi amici verranno incaricati da un’agenzia governativa di infiltrarsi in una gara automobilistica di alto livello, la quale però è soltanto una copertura per una pericolosa organizzazione criminale chiamata SH1FT3R che punta alla conquista del mondo.

Trailer

Ecco il primo trailer di Fast and Furious Spy Racers, che ci regala una prima occhiata al protagonista Tony Toretto e alla sua crew di Spy Racers con i loro fantastici veicoli.

Cast

Nel cast di voci originale ci saranno Tyler Posey nel ruolo di Tony Toretto, il giovane cugino di Dom che si improvviserà una spia; Camille Ramsey nel ruolo di Layla Gray, una pilota che lavora per SH1FT3R; Luke Youngblood nel ruolo di Frostee Benson, un ragazzino di 13 anni genietto della scienza; Charlet Chung nel ruolo di Echo, artista e talentuosa spia e infine Jorge Diaz nei panni di Cisco Renaldo, il cuore e i muscoli del team.

Gli showrunner saranno Tim Hedrick (Voltron) e Bret Haaland (Tutti pazzi per Re Julien). Accanto a loro come produttori esecutivi ci saranno Vin Diesel, Neal H. Moritz, Chris Morgan, i quali erano produttori già del franchise cinematografico.

