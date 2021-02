Tutto è iniziato con la storia di due sorelle. Questo è l’inizio del racconto di Olaf nel nuovo spot di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, che ci mostra qualche nuova scena dell’attesissimo sequel Disney Animation in uscita a fine anno. Lo spot, che contiene una nuova versione di Vuelie, arriva dopo l’ultimo trailer con l’assolo di Elsa Into the Unknown e dopo le tre anteprime dei brani di Elsa, Anna (The Next Right Thing) e Olaf (When I’m Older).

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle Elsa partirà insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven per un viaggio pericoloso ma straordinario verso l’ignoto oltre Arendelle per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Il film, come ci ha ricordato Kristen Bell (doppiatrice di Anna nella versione originale), conterrà elementi più adulti rispetto al primo film: «Sapete che non posso rivelarvi nulla perché Disney ha la bocca cucita su questo film! Che cosa posso dirvi? Che ho visto alcune sequenze perché quando doppiamo abbiamo alcune scene sotto, ma non ho ancora visto il film per intero. Ovviamente però ho letto la sceneggiatura. Sarà ancora un film adatto ai bambini, e i bambini lo adoreranno, ma le due protagoniste sono cresciute e la storia con loro», ha dichiarato l’attrice durante un’intervista.

Il nuovo spot di Frozen 2

Ecco il nuovo spot di Frozen 2 in cui possiamo vedere nuove scene con la popolazione dei Northuldra e con gli elementi della foresta, soprattutto il fuoco e i giganti di roccia.

Che ne pensate delle nuove scene in questo spot di Frozen 2? Per la versione completa ovviamente occorrerà attendere l’uscita del film, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre con le voci di Serena Rossi (Anna), Serena Autieri (Elsa) ed Enrico Brignano (Olaf).