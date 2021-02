A maggio sarà inaugurato al Gardaland Resort il nuovo hotel Gardaland Magic Hotel, e la magia diventerà più vera che mai con un’importante guest star. Carlo Valli, attore e doppiatore noto anche per aver prestato la voce sul grande schermo a Robin Williams, interpreterà il Mago: questo misterioso personaggio comparirà a sorpresa nello specchio magico della hall dell’hotel e guiderà gli ospiti alla scoperta dei servizi dell’albergo e di tutte le opportunità di svago all’interno del parco.

Gardaland Magic Hotel

Il Gardaland Magic Hotel, il nuovo hotel del parco divertimenti Gardaland, verrà inaugurato il 31 maggio ed è il terzo hotel tematizzato del Resort, diventato ormai una meta unica ed esclusiva in Italia per tutti quelli che vedono nel viaggio un’occasione per far cadere il confine tra mondo reale e mondo virtuale, dove lo svago diventa ancora più sorprendente grazie all’incanto di un’esperienza magica e divertente.

Come indica il nome, l’hotel sarà dedicato alla magia e infatti la sua mascotte sarà proprio il personaggio del Mago, che sarà possibile “incontrare” grazie allo specchio magico, il Magic Mirror. Posizionato nel centro della grande hall e supportato da una struttura ricoperta da grandi schegge di cristallo dai riflessi azzurri, il Magic Mirror è alto 2,5 m, largo 3,5 m e profondo 1,75. Rispecchiandosi in esso, come per magia apparirà l’immagine del Grande Mago che racconterà agli Ospiti i segreti magici e le memorabili esperienze da vivere a Gardaland Magic Hotel.

La voce del Mago descriverà agli ospiti i servizi dell’hotel e li informerà sulle attrazioni, gli spettacoli e le iniziative legate all’Anno della magia al parco Gardaland.

Il Mago

La mascotte del Gardaland Magic Hotel, il Mago, sarà interpretato da Carlo Valli, grande attore di teatro e doppiatore che è stato anche la voce italiana di Robin Williams. Carlo Valli ha interpretato il Mago davanti a un green screen, indossando una lunga veste con il mantello e l’immancabile cappello a punta coperto di stelle. Una lunga serie di immagini è stata montata in postproduzione secondo la tecnica del chroma key con effetti di fade-in e fade out, dando l’impressione che il Mago appaia e scompaia.

Ma è soprattutto la voce di Valli a caratterizzare il personaggio: attivata da un sensore di prossimità, la voce si alternerà a brevi filmati che illustreranno ai visitatori le magie contenute nelle 128 camere dell’hotel (ispirate ai temi Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago) e molto altro ancora.

“Ho accettato con molto entusiasmo di far parte di questo nuovo progetto di Gardaland Resort – dichiara Valli – perché mi permette di continuare il file rouge con il mondo dei piccoli e soprattutto perché mi piace raccontare storie, un’esperienza che ho potuto approfondire negli anni anche grazie al doppiaggio di Robin Williams. È la prima volta che interpreto un Mago, dare voce e volto ad una figura così straordinaria mi è piaciuto davvero molto, così come mi ha affascinato confrontarmi con le nuove tecnologie che sono state utilizzate per la realizzazione di questo video.”

Foto: © Gardaland