Direttamente dalla serie Tv per ragazzi Alex & Co. arriva sul blue carpet di Giffoni Film Festival 2019 una delle star italiane più amate dai più giovani: la giovanissima e talentuosa Beatrice Vendramin.

L’attrice e modella incontrerà il pubblico dei giurati di Giffoni nella giornata del 19 luglio, per confrontarsi con loro sulla sua carriera, sul mondo degli adolescenti e su quello dei social, dove è attivissima con oltre un milione di follower su Instagram.

Chi è Beatrice Vendramin

Giovane ma determinata e con una carriera già di tutto rispetto, Beatrice oggi si divide tra cinema, tv, moda e gli studi. Il grande pubblico l’ha conosciuta per la prima volta nella serie tv italiana Alex & Co, un grandissimo successo andato in onda prima su Disney Channel Italia e poi su Rai Gulp. Beatrice interpretava Emma, una compagna di classe del protagonista Alex bravissima nel canto.

Nel 2016 ha poi debuttato sul grande schermo al fianco di Matthew Modine, Giovanna Mezzogiorno e Margherita Buy nel film Come diventare grandi nonostante i genitori per la regia di Luca Lucini, dove interpreta un’adolescente che affronta le sfide in una fase della vita così unica e particolare.

Nel 2018 ha partecipato a due serie televisive italiane: Non dirlo al mio capo 2, su Rai 1, accanto a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, e L’Isola di Pietro 2, in onda su Canale 5.

Oltre ad essere un’attrice e una modella, Beatrice è anche una scrittrice. Nel novembre 2017 ha infatti pubblicato con Fabbri Editore la sua autobiografia dal titolo: I piedi per terra, la testa nel cielo – La moda, il cinema e le mie “idee grandi”, volume che ha riscosso grande successo, soprattutto tra i giovanissimi.

Beatrice Vendramin a Giffoni 2019

Beatrice Vendramin incontrerà i ragazzi di Giffoni Film Festival 2019 il 19 luglio in Sala Sordi. Dopo il dibattito con la giuria, la giovane attrice riceverà anche il premio Giffoni Explosive Award, assegnato ogni anno ai talenti emergenti.

Tra gli altri ospiti italiani già confermati c’è anche l’attore Stefano Accorsi, che il 27 luglio riceverà il Giffoni Experience Award. Sarà lui che concluderà la 49esima edizione del Giffoni Film Festival, dando appuntamento al 2020 per inaugurare, simbolicamente, l’inizio del 50ennale di Giffoni. Un ritorno a distanza di 20 anni quello di Accorsi che, già nel 1999, era stato ospite della 29esima edizione del Festival.

Fonte: Giffoni Film Festival

Foto: © Disney