Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è ora tempo di Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia della rassegna. Sarà un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community.

Fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento e oltre 30 ospiti incontreranno giurati, ragazzi e famiglie.

«Avevamo annunciato di voler rimanere vicini alla nostra community in un momento così delicato come quello che attraversiamo – spiega Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni – con la prima Winter Edition diamo concretezza a quella che per noi era e resta un’esigenza fortissima, essere sempre accanto ai ragazzi. In un periodo così magico come è il Natale, abbiamo deciso di allargare la nostra offerta culturale a tutti con attività, incontri, spettacoli, web show e masterclass adatte a un pubblico che va dai tre anni in su con proposte interessantissime per gli adolescenti e, ancora, per i genitori. ».

LE GIURIE

Ben 1200 Elements, dai 3 ai 12 anni, in compagnia dei propri genitori, entreranno nei digital cinema di #Giffoni50 per vivere da casa l’emozione dei nostri film. Ai giurati verrà proposta una selezione di lungometraggi e cortometraggi, sia animati che fiction, sui quali poi discutere con i propri coetanei e sceglierne il preferito. Spazio anche agli oltre 400 juror di Gex Doc e Parental Experience: la prima sezione interamente composta da documentari, mentre la seconda ha l’obiettivo di presentare ai genitori cortometraggi e incontri online.

I FILM IN CONCORSO

La libertà di crescere e seguire la propria strada, il valore dell’amicizia, il coraggio di affrontare piccole e grandi paure, il rispetto per la diversità e ancora i grandi argomenti della contemporaneità, sogni e conflitti intergenerazionali: sono alcuni dei temi protagonisti delle 50 produzioni in concorso alla Winter Edition provenienti dall’Italia e da tutta Europa, oltre che da Stati Uniti, Iran, Argentina, Cile, Brasile, Russia, Turchia e Israele.

Sei, invece, i corti in gara e diverse le opere scelte per GEX DOC, storie vere, narrate in forma di documentario. Non mancherà poi la sezione PARENTAL EXPERIENCE, che si rivolge proprio ai genitori, con nove corti in gara che vanno dal dramma alla commedia, per dare modo al pubblico non solo di riflettere ma anche di sorridere in un momento in cui essere genitore è particolarmente difficile.

GLI EVENTI SPECIALI

Non mancheranno gli eventi speciali: ben cinque appuntamenti andranno a impreziosire il programma. Si parte con CAUGHT IN THE NET, un esperimento sociale divenuto un documentario interventista, realizzato da Vít Klusák e Barbora Chalupová. Il film, distribuito in Italia da Mescalito Film, getta luce sul delicatissimo tema degli abusi sui minori in rete e verrà presentato il prossimo 20 dicembre. A partire dalle 18.45, a confrontarsi in live streaming saranno la produttrice Pavla Klimešová, l’attrice Anezka Pithartovà e i dirigenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, da anni partner di Giffoni per promuovere un internet più sicuro. Si continua con due corti dedicati rispettivamente agli Elements +6 e +10: domenica 27 dicembre Mad Entertainment, la factory creativa fondata a Napoli da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, propone in anteprima ai giffoner LÀ DOV’È LA NOTTE e LA MUCCA NEL CIELO.

Nella stessa giornata toccherà anche agli amatissimi 44 GATTI, con la serie animata prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna. Agli Elements saranno presentati tre nuovissimi episodi in anteprima. Campione di ascolti, 44 GATTI è trasmessa in più di 100 paesi in 20 lingue e combina musica e intrattenimento con un animazione CGI di altissima qualità. I nuovi episodi saranno presto in onda su Rai Yoyo e a seguire sulle altre emittenti internazionali. Sempre Rainbow presenterà, il 26 dicembre, in anteprima mondiale assoluta il teaser trailer della sua nuova produzione animata, PINOCCHIO AND FRIENDS che verrà lanciata a fine 2021. Il nuovo Pinocchio di Iginio Straffi trasforma la fiaba più famosa di tutti i tempi in una serie televisiva dedicata ai bambini e riadattata in chiave moderna.

LE MASTERCLASS IN STREAMING APERTE AL PUBBLICO

Diventano totalmente digital anche le Masterclass, il format online dedicato all’approfondimento di settori creativi come spettacolo, sport, intrattenimento, innovazione, arte e, per la prima volta, anche alta cucina. Un appuntamento aperto a tutti da vivere live sui canali ufficiali di Giffoni. Si parte, mercoledì 16 dicembre alle ore 17, con il maestro pasticcere LUIGI BIASETTO che presenterà la tradizionale ricetta del panettone. Sarà invece SAL DE RISO, noto pastry chef campano, a raccontare sabato 19 dicembre alle ore 17 la sua versione del tipico dolce natalizio. Ma non finisce qui: sempre in live streaming, ALESSANDRO BORGHESE presenterà, giovedì 17 alle ore 19, un menù perfetto per il “cenone dei giffoner” da realizzare in famiglia. E ancora un percorso “dalla fame all’abbondanza” con lo scrittore e giornalista ANTONIO PASCALE è in programma per il 21 dicembre alle ore 16. Per questo incontro, ancora una volta, Giffoni e Bayer uniscono le forze al fine di sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell’ambiente. Mentre sarà tutta dedicata allo sport la diretta di giovedì 17 dicembre alle 17.30: PIERLUIGI PARDO racconterà insieme a CIRO FERRARA il mondo del calcio ripercorrendo i sogni di un bambino napoletano che, oggi, è annoverato tra i migliori difensori degli anni ’80 e ’90. Impossibile non parlare anche del suo legame con l’iconico Maradona. Cambio di scena, invece, con FRANCO ARMINIO, poeta, scrittore e paesologo. Un appuntamento, in programma per il 19 dicembre alle 18.30, per discutere di bellezza, storia e tradizione. Spazio poi all’innovazione e alla realtà virtuale: il 20 dicembre alle 16 tocca a VR EXPERIENCE – NEW TECH ENTERTAINMENT, il panel organizzato da Giffoni Innovation Hub per approfondire lo stato attuale della tecnologia VR in ambito entertainment. Durante la live saranno presentati anche i risultati della survey “Giovani e VR”, realizzata durante la rassegna Next Generation 2020.

LA FACTORY E I WEBSHOW IN STREAMING SU GIFFONILIVE.IT

La Factory di Giffoni, il progetto che raccoglie giurati ed ex giurati da tutte le città italiane con la passione per il cinema e per l’arte in tutte le sue forme, avrà un ruolo di primo piano: narrerà, infatti, la Winter Edition tra talk, interviste, momenti di approfondimento e confronti digital aperti a tutti su www.giffonilive.it

Si parte il 26 dicembre con il ritorno di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow. Carismatico e innovatore, dal suo estro sono nati personaggi amatissimi dai bambini come le Winx e i 44 Gatti. Il 27 dicembre, direttamente dalle corsie di Doc – Nelle tue mani, la fiction Rai campione di ascolti, si racconterà ai juror l’attore Pierpaolo Spollon. Il 28 dicembre sarà la volta di Rocco Fasano, tra i protagonisti del cast di SKAM Italia. Elegante e raffinata, sorriso inconfondibile illuminato da uno sguardo intenso, espressione di bellezza e semplicità: Anna Valle tornerà a Giffoni in questa Winter Edition il 29 dicembre.

Ficarra e Picone saranno invece i grandi ospiti digital del 30 dicembre: insieme ai giurati ripercorreranno la loro carriera fatta di successi cinematografici e televisivi, che li ha consacrati come il duo siciliano più amato da ragazzi e famiglie.

Anche quest’anno ViacomCBS Networks Italia è presente a Giffoni con i suoi due brand a target kids & family, Nickelodoen (canale Sky 605) e Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky). In particolare, Nickelodeon e l’area infanzia di RCS MediaGroup racconteranno Spongebob e il Manifesto della Generazione Blu*, un progetto nato per aiutare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta.

Super!, invece, porterà sul palco virtuale di Giffoni Noa Planas, Swami Caputo, Valentina Bivona, Giorgio Solfrizzi e Federico Mancosu, protagonisti di Talent Reverse, il nuovo format co-prodotto da Mondo TV e House of Talent in onda su Super! tutti i venerdì alle 18.40.

In ogni puntata un influencer si scambia il ruolo con genitori, fratelli, sorelle o amici con non poche difficoltà ed imprevisti.

*Il Manifesto della Generazione Blu è stato ideato da Chiara Bidoli Direttore Responsabile di Io e il mio Bambino Style Piccoli e il sito Quimamme.it, Diana de Marsanich giornalista green, e Mariasole Bianco biologa marina e divulgatrice Presidente di Worldrise Onlus

VIVO GIFFONI: I LIVE MUSICALI

Tre artisti e la voglia di dimostrare che c’è sempre bisogno di arte e bellezza, oggi grazie ai concerti online, domani nuovamente negli stadi. La musica per Giffoni non si ferma: lo prova il cartellone di live, proposto in esclusiva ai juror della Winter Edition, che potranno ascoltare da casa le voci di tre cantanti italiani. CASADILEGO, STASH e MAX PEZZALI si esibiranno unplugged: ognuno di loro regalerà al pubblico sei brani raccontando il proprio percorso personale e professionale. Si comincia lunedì 28 dicembre con il talento di STASH. Frontman dei The Kolors, rappresenta uno dei gruppi più apprezzati degli ultimi anni, sulla cresta dell’onda dal 2015 grazie al talent show Amici. All’indomani della vittoria di X Factor 2020, CASADILEGO è pronta a incontrare i giurati di Giffoni il prossimo 29 dicembre. Cresciuta in una famiglia di musicisti, il percorso di Elisa prometteva bene fin dall’inizio: oggi il suo singolo “Vittoria” sta raccogliendo milioni di ascolti sulle piattaforme streaming. Per mercoledì 30 dicembre, appuntamento con un’icona musicale: MAX PEZZALI. 30 anni di carriera alle spalle, idolo di intere generazioni e un disco appena uscito, “Qualcosa di nuovo”: Pezzali saprà ancora una volta conquistare i juror.

VIVO GIFFONI – STREET FEST ON WEB

In questa Winter Edition anche lo Street Fest diventa “on web” e lo fa conservando fascino ed emozioni con tanti appuntamenti.

LE FAVOLE

Anche Giffoni è pronto a raccontare le sue favole natalizie. Leggere, per sentirsi liberi, per arricchirsi e arricchire: la Winter Edition è anche questo, una lettura condivisa di alcune delle storie più belle e appassionanti. Tre i talenti che ci accompagneranno in questo viaggio fatto di parole e rime, lettori e interpreti d’eccezione MAX GIUSTI, NUNZIA SCHIANO e CLIO ZAMMATTEO (Co-founder di ClioMakeUp). Un modo speciale anche per celebrare il centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari, che con semplicità ci ha raccontato la meraviglia, la semplicità e la fantasia.

A sostenere questo progetto anche la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede “Le immagini della fantasia”, fondata da Štěpán Zavřel, da 20 anni partner di Giffoni.

COME SEGUIRE LA WINTER EDITION

Attraverso il sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it e la nuova App Giffoni Film Festival – disponibile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple – sarà possibile consultare il programma, informarsi sulle attività e restare aggiornati impostando le notifiche personalizzate.

Ancora di più quest’anno, le dirette streaming racconteranno le emozioni e gli incontri dell’edizione invernale. Le piattaforme per seguirle sono www.giffonilive.it e www.vivogiffoni.it

Quest’ultima sarà dedicata nello specifico a spettacoli e street artist.