Pronti per fare dolcetto o scherzetto? Si avvicina la notte di Halloween, e anche i personaggi più amati dei canali NickJr (Sky 603) e Nickelodeon (Sky 605) si preparano a festeggiarla. La giornata di Halloween 2019 su Nickelodeon è tutta da guardare tra streghe divertenti, pasticci e maratone speciali a tutta zucca. Giovedì 31 Ottobre, preparate quindi i popcorn perché il divertimento sarà mostruoso!

Su Nickelodeon (Sky 605), giovedi 31 ottobre alle ore 20.20 parte la maratona di Halloween di Spongebob intitolata “Pantaloni spaventosi” che inizierà con l’episodio inedito «Il fantasma di Plankton»! Questa la trama: Grazie a un macchinario di sua invenzione, Plankton diventa un fantasma per poter passare attraverso i muri del ristorante Krusty Krab e rubare la leggendaria formula segreta dei krabby patty, ma non riesce ad afferrare la bottiglia in cui è contenuta la ricetta. Il vero fantasma Olandese Volante cercherà di insegnargli tutti i trucchi dei fantasmi per raggiungere il suo scopo, ma alla fine il nostro Plankton dovrà gettare la spugna.

Durante la giornata non mancheranno poi tutti gli episodi più spaventosi e divertenti delle serie cult di Nickelodeon come Henry Danger, A casa dei Loud, I Thunderman e Game Shakers! Davvero da non perdere l’Halloween 2019 su Nickelodeon!

Il divertimento continua poi su NickJr, dove i più piccoli sono invitati a passare Halloween 2019 con i loro personaggi preferiti. Infatti, tutti i giorni fino al 31 ottobre, alle 20:30 andranno in onda gli episodi tematici delle migliori serie del canale in onda su Sky 603.

A fare compagnia ai bambini ci saranno gli allegri Buffycats di 44 Gatti, con l’episodio “Paura del Buio”, nel quale i gattini protagonisti organizzano la festa di Halloween per tutti i loro amici del vicinato. Ma, da quando Pilou sente parlare di un mostro che vive nel buio, inizia a nutrire una grandissima paura del buio! Non mancheranno poi i coraggiosi cuccioli della Paw Patrol, con la puntata “I Cuccioli salvano Halloween”: tutto è pronto ad Adventure Bay per la festa di Halloween, ma un misterioso personaggio travestito da ragno si sta appropriando di tutti i dolcetti raccolti! Infine, anche gli scoiattolini più simpatici del mondo, Alvin e i suoi fratellini, e le geniette Shimmer & Shine festeggeranno con i loro amici tra feste in maschera e case stregate.

E per coloro che si sono persi questi episodi, giovedi 31 ottobre sempre su Nick Jr andrà in onda una maratona speciale lunga tutto il giorno, dalle 7 del mattino fino a sera, con tutte le avventure da brivido delle serie più amate dal pubblico prescolare.

Foto: Courtesy of Nickelodeon