Annunciato a fine 2017 e preceduto da Harry Potter: Hogwarts Mystery, è ora disponibile il gioco per smartphone Harry Potter Wizards Unite, la seconda creazione del brand Portkey Games che mira a sviluppare esperienze immersive a 360° ispirate all’universo della magia di J.K. Rowling.

Questa volta si tratta di un gioco dalle meccaniche ben note ai possessori di smartphone, in quanto Wizards Unite è sviluppato da Niantic, già dietro l’incredibile successo mondiale di Pokémon Go. Parliamo effettivamente di una versione di Pokémon Go traslata nell’universo di Harry Potter, in cui invece che i “mostriciattoli tascabili” il giocatore può incontrare creature, edifici o oggetti magici.

Harry Potter Wizards Unite permette ai giocatori di vivere, come mai prima d’ora, un’esperienza magica nel mondo reale visitando luoghi celebri del mondo magico attraverso Passaporte che sfruttano la potenza della realtà aumentata, affrontando Sfide magiche insieme ad altri giocatori e raccogliendo indizi per risolvere il mistero che si cela dietro l’apparizione della Calamità.

Harry Potter Wizards Unite

Il trailer

Come scaricarlo

Il gioco è disponibile gratuitamente per il download dall’App Store, da Google Play e dal Samsung Galaxy Store.

Come iniziare

Proprio come Harry e i suoi amici, il giocatore potrà appartenere a una casata, avere la propria bacchetta e i propri titoli, che compariranno nella pagina giocatore insieme al proprio ritratto, anch’esso personalizzabile. In questo modo gli altri giocatori potranno conoscere subito il loro status di membri ufficiali del mondo magico e dell’Unità Speciale dello Statuto di Segretezza. Inoltre sarà possibile scegliere tra tre diverse professioni: Auror, Magizoologo e Professore. La collaborazione con maghi e streghe di diverse professioni è molto spesso essenziale per superare le Sfide magiche e sbloccare dei contenuti rari. Ma tranquilli: se doveste cambiare idea, potrete cambiare la vostra casata e la vostra professione in qualsiasi momento.

Esplorazione del mondo reale

Il principio dietro Harry Potter Wizards Unite è lo stesso di Pokémon Go, ovvero la realtà aumentata. Semplicemente passeggiando o visitando luoghi caratteristici, il giocatore potrà utilizzare lo smartphone per esplorare i dintorni svelando gli elementi magici che si nascondono agli occhi dei babbani. Lo scopo è quello di trovare gli elementi caotici e contenere ciò che potrebbe essere una minaccia per il mondo magico e non.

Esplorando la mappa, gli utenti potranno incontrare Locande (dove curarsi e fare scorta di Energia Magica), Serre (dove si possono accumulare ingredienti per le pozioni e energia per scagliare gli incantesimi), Fortezze (luoghi dove si combatte in team con quattro amici per sconfiggere le creature più malvagie) e Tracce magiche (che indicano dove potrebbe trovarsi un oggetto magico o una possibile minaccia).

Attività e sfide

Tra le attività ci sono ovviamente la creazione di pozioni e gli incantesimi. Le pozioni sono in grado di fornire vantaggi temporanei e possono essere create attraverso gli ingredienti dalle Serre presenti sulla mappa, i quali dipendono dal luogo e dalle condizioni meteorologiche. Gli incantesimi invece si attivano tracciando un glifo sullo schermo e possono essere utilizzati in varie occasioni: durante le sfide, per raccogliere gli ingredienti magici o quando si trova un oggetto.

Le Tracce magiche attiveranno degli incontri in cui i giocatori dovranno lanciare diversi incantesimi per sconfiggere la magia del Soqquadro. Nelle Fortezze invece si combatteranno le sfide in multigiocatore sincrono, le quali offrono una fantastica esperienza RPG con arene condivise, incontri di combattimento ed effetti specifici dell’arena che influenzano l’intero gruppo.

Insomma, pronti a immergervi insieme ai vostri amici nell’universo di Harry Potter? Non vi resta che prendere in mano il vostro smartphone e iniziare a giocare…

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc

Fonte: https://harrypotterwizardsunite.com/it/