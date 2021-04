Era il 1960 quando venne trasmessa per la prima volta, sul canale ABC, la serie Tv di Hanna-Barbera The Flinstones, conosciuta in Italia come Gli antenati.

60 anni dopo la famiglia preistorica più simpatica del piccolo schermo torna in una nuova serie spin off intitolata Yabba Dabba Dinosaurs.

I Flinstone in Tv

L’appuntamento con la nuova serie dei Flinstones è su Boomerang (canale 609 di Sky) dal 16 marzo, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:20.

I protagonisti

In Yabba Dabba Dinosaurs la famiglia dei Flinstone è composta da:

Fred Flinstone : il papà

: il papà Wilma Flinstone : la mamma

: la mamma Ciottolina : la figlia ama la scienza, è una bambina dolce ma se la fanno arrabbiare può diventa esplosiva

: la figlia ama la scienza, è una bambina dolce ma se la fanno arrabbiare può diventa esplosiva Bam Bam : il figlio è un po’ credulone, poco incline alla pianificazione e…un gran mangione!

: il figlio è un po’ credulone, poco incline alla pianificazione e…un gran mangione! Dino : il fedele e buffo pet-dinosauro

: il fedele e buffo pet-dinosauro Barney Rubble : il vicino e migliore amico di Fred

: il vicino e migliore amico di Fred Betty Rubble: la vicina e migliore amica di Wilma

La trama di Yabba Dabba Dinosaurs

Mentre ne Gli antenati i protagonisti erano Fred, Wilma, Barney e Betty, in Yabba Dabba Dinosaurs la storia segue le vicende di Ciottolina, Bam Bam e Dino. Nella serie Tv il trio affronterà tante spassose avventure nella città di Bedrock, dove risiede una “modernissima” civiltà… dell’età della pietra!

Ogni volta che ne hanno la possibilità, si immergono nella natura selvaggia dove tutto è incontaminato e dove vivono moltissimi dinosauri. Ciottolina, Bam Bam e Dino affronteranno insieme infinite peripezie, fronteggeranno molti nemici ed imporranno lungo la strada il senso della vera amicizia.

Curiosità sui Flinstone