Siete appassionati di mattoncini LEGO e non sapete ancora come passare le feste di Natale in famiglia? Se vi trovate a Roma, c’è proprio la mostra che fa per voi: dal 24 dicembre – oltre alla straordinaria mostra attualmente in corso dedicata al mondo dell’Impressionismo che sta richiamando migliaia di visitatori da tutto il mondo – Arthemisia presenta I love LEGO, la mostra per bambini e appassionati di tutte le età di questo intramontabile gioco.

L’appuntamento è fino al 19 aprile 2020 a Palazzo Bonaparte – spazio Generali Valore Cultura, dove i protagonisti saranno proprio i LEGO con creazioni artistiche, diorami, scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini più famosi del mondo. Dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, i bambini e i più grandi potranno immergersi nei diversi ambienti minuziosamente ricostruiti e progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa.

Costruzioni e non solo. Attraverso una “caccia al personaggio” – tra edifici e palazzi, tra galeoni e templi – il visitatore è invitato a cercare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle divere installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini. Inoltre saranno esposte a I love LEGO anche diverse tele ispirate ai capolavori della storia dell’arte reinterpretati in chiave LEGO dall’artista romano Stefano Bolcato.

L’esposizione vanta l’eccezionale partnership con “Legolize”, pagina umoristica che crea installazioni comiche utilizzando proprio i LEGO. Fondata da tre ragazzi – Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro – la pagina è nata nel 2016 e attualmente conta più di mezzo milione di fan su Instagram e altrettanti su Facebook. Legolize porterà la comicità all’interno della mostra, con speciali installazioni e “invadendo” i diorami in mostra a Palazzo Bonaparte.

E per la prima volta a Roma arriva un’installazione da Guinness dei Primati: nella mostra I Love LEGO sarà infatti presente un corpus di ben 4.100 “minifigure”, tutti personaggi che – dalla loro prima comparsa nel 1978 – popolano i meravigliosi mondi Lego. Dal primo poliziotto, al primo pompiere, e poi il primo astronauta ed il primo cavaliere. Il Guinness dei primati da sempre si dedica anche al mondo Lego e ad oggi il record di minifigure, appartenenti a una collezione privata, è di 3.310 personaggi. A Roma arrivano invece le oltre 4.000 minifigure, provenienti da una delle più grandi collezioni di Lego al mondo di Gianluca Rossignoli che si appresta a battere il record attuale.

I diorami

Tantissimi i diorami che si potranno ammirare nel corso della mostra I Love LEGO, come ad esempio:

Liberazione : Diorama che rappresenta il momento storico dell’ingresso degli alleati in uno dei paesi della provincia italiana che nel 1945 erano ancora sotto il controllo delle truppe tedesche.

: Diorama che rappresenta il momento storico dell’ingresso degli alleati in uno dei paesi della provincia italiana che nel 1945 erano ancora sotto il controllo delle truppe tedesche. Grande Diorama City : La città rappresentata da costruzioni uniche e irripetibili, realizzate interamente con mattoncini originali e utilizzando sia tecniche di costruzione tradizionali, sia tecniche anticonvenzionali.

: La città rappresentata da costruzioni uniche e irripetibili, realizzate interamente con mattoncini originali e utilizzando sia tecniche di costruzione tradizionali, sia tecniche anticonvenzionali. Il Foro di Augusto : La fedelissima e dettagliata ricostruzione del secondo in ordine cronologico tra i Fori Imperiali di Roma.

: La fedelissima e dettagliata ricostruzione del secondo in ordine cronologico tra i Fori Imperiali di Roma. Diorama medievale : Una città ispirata a Roma nel medioevo, con una architettura caotica ma affascinante che fonde l’antico e il moderno.

: Una città ispirata a Roma nel medioevo, con una architettura caotica ma affascinante che fonde l’antico e il moderno. Diorama Pirati : la riproduzione degli insediamenti caraibici dei coloni inglesi del XVIII secolo.

: la riproduzione degli insediamenti caraibici dei coloni inglesi del XVIII secolo. Diorama artico : Riproduzione di una porzione della calotta polare artica su cui è stata installata una base dedita allo studio delle risorse naturali.

: Riproduzione di una porzione della calotta polare artica su cui è stata installata una base dedita allo studio delle risorse naturali. Diorama Classic Space: Con oltre 35.000 pezzi riproduce un insediamento minerario lunare. In questo futuristico scenario l’uomo si avvale dell’aiuto di astronavi, droidi e macchinari per la ricerca di nuove risorse.

Info sulla mostra I Love LEGO

Dove

Palazzo Bonaparte Spazio Generali Valore Cultura

Piazza Venezia, 5 (angolo Via del Corso) 00186 Roma

Quando

24 dicembre 2019 – 19 aprile 2020

Orari

Dal lunedì al venerdì 9.00 – 19.00, sabato e domenica 9.00 – 21.00

Biglietti

Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

Informazioni e prenotazioni

T. + 39 06 87 15 111

Sito

www.mostrepalazzobonaparte.it

Foto courtesy of Arthemisia