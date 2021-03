Vi ricordate del cane Orlando? Da ieri è in onda su DeAJunior il nuovo programma I Racconti della Fattoria di Orlando, lo spin off della docufiction La Fattoria di Orlando, trasmessa da DeAJunior nel 2016.

I protagonisti sono ancora loro: i membri della famiglia Brosio, che gestiscono una fattoria 2.0 in cui il vero e proprio protagonista è il cane da pastore Orlando, che ama “commentare” insieme agli spettatori tutto ciò che succede. Il programma ha come obiettivo quello di mostrare ai bambini nuove esperienze replicabili nella loro quotidianità in una vera fattoria, ma anche quello di stimolare il gioco e divertimento attraverso il cane Orlando, alter ego del bambino che guarda il mondo degli adulti con uno sguardo fresco e ingenuo e soprattutto quello di insegnare un mestiere complicato e difficile come quello del “contadino”, mestieri che al giorno d’oggi in una fattoria 2.0 è decisamente cambiato e al passo con i tempi.

La trama de I racconti della fattoria di Orlando

La vita scorre come sempre nella fattoria di Orlando: da una parte, il lavoro dei campi, il raccolto, gli animali…. E dall’altra l’esigenza di essere al passo con i tempi e di essere una Fattoria 2.0, sempre connessa con internet e al mondo, con telefono, smartphone e tablet per essere sempre aggiornati su quello che succede, sulle novità e soprattutto per guardare e monitorare le previsioni meteo in tempo reale!

Protagonista del programma è la Famiglia Brosio, una vera famiglia, composta da papà Alberto Brosio (il contadino), che torna in tv dopo aver partecipato alla soap opera di Canale 5 “Centovetrine”, mamma Linda (la “dottoressa” degli animali) e i piccoli Edoardo e Sofia, di 4 e 6 anni…i bambini contadini! In ogni puntata il pubblico vedrà le avventure della famiglia Brosio alle prese con la vita rurale in un’azienda agricola a contatto con gli animali dove tutti devono imparare e aiutarsi.

I bambini avranno anche modo di conoscere gli animali della fattoria, che “parleranno” con il pubblico a casa. Tra di loro ci sono Pier Pony, il piccolo e saggio pony della fattoria, la simpatica e vanitosa Cami Cavalla, il veterano del gruppo Carlo Cavallo, Pomodoro l’asinello un po’ mammone e Giulietto il Galletto, un piccolo gallo un po’ irascibile e qualche volta nervosetto.

Ma chi è Orlando?

Orlando, il protagonista assoluto della serie e colui a cui è affidata la narrazione, è un cane da pastore australiano entrato a far parte della famiglia inizialmente per aiutare Alberto con il gregge, ma diventato poi un elemento fondamentale per tutti e un membro della famiglia a tutti gli effetti, in pratica il “fratello peloso” di Edoardo e Sofia! “Batti zampa!” è la sua frase tipica perché… Orlando parla (anche se gli altri non lo sanno) e commenta a suo modo tutto quello che succede nella “sua” fattoria!

Per seguire le sue avventure, dedicate a un pubblico prescolare, sintonizzatevi su DeAJunior (canale 623 di Sky) dal lunedì al venerdì alle 16.10.

Foto: © Courtesy of DeAJunior