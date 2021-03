Pronti a ritornare nello straordinario mondo di Gumball? La serie animata cult con protagonista il simpatico gatto blu è diventata tra le preferite di grandi e piccini, e ora gli amati personaggi sono di ritorno su Cartoon Network con uno spin-off intitolato Il diario di Darwin.

Protagonista assoluto sarà il fratello adottivo di Gumball, Darwin, ma ovviamente non mancheranno tutte le stranezze e i colori della famiglia più originale che ci sia.

Trama Il diario di Darwin

Lo show segue Darwin che, seduto al suo computer di casa, è intento a creare il diario della scuola di Elmore che lui e Gumball frequentano. In ogni puntata Darwin è alla ricerca di foto che ritraggano i suoi amici, Banana Joe, Clayton, Carrie, Sarah e Alan da inserire nell’annuario. Ma l’impresa non si rivela affatto semplice! Così il simpatico protagonista curioserà, grazie ad internet, nei profili degli altri studenti, guarderà video e invierà ai suoi amici nuomerosi messaggi affinchè lo aiutino a completare il compito che gli è stato affidato.

Grazie allo spin-off Il diario di Darwin i giovani spettatori avranno modo di conoscere meglio il simpatico Darwin, il migliore amico di Gumball. Nato come il pesce rosso di casa, con il tempo ha conquistato le gambe e l’abilità a vivere fuori dall’acqua, diventando una sorta di fratello minore di Gumball e un membro a tutti gli effetti della famiglia. E’ ingenuo, dolce e gentile, sempre pronto a sostenere Gumball con il suo ottimismo quando le cose non vanno propriamente per il verso giusto. Al suo fianco non mancherà il resto della famiglia: Gumball, mamma Nicole, papà Richard e la piccola Anais.

Quando andrà in onda

L’appuntamento con lo spin-off de Lo straordinario mondo di Gumball è su Cartoon Network (canale 607 di Sky) a partire dal 20 dicembre, alle 19.40.

Gumball sarà anche il protagonista del nuovo stunt in onda su Boing (canale 40 del DTT) dal 9 dicembre, dal martedì al venerdì, alle 19.50, durante il quale andranno in onda alcuni degli episodi della serie a tema mostri e fantasmi. Inoltre la serie farà parte anche della programmazione natalizia XMAS Special, dal 24 dicembre al 5 gennaio, tutti i giorni alle 19.00.