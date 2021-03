Indomite: è la parola d’ordine della Giornata internazionale delle donne 2020 grazie alla nuova serie animata di Rai Play dedicata alle donne che hanno fatto la storia. Tratta dai due libri dell’illustratrice e fumettista francese Pénélope Bagieu pubblicati in Italia da Bao Publishing, la serie consiste in 30 mini-biografie in animazione dedicate ad altrettante donne che hanno fatto della loro vita un’avventura, da Joséphine Baker alla prima e unica imperatrice della Cina.

Una galleria di ritratti di donne fuori dal comune, tutte scandalosamente brave: imperatrici, attiviste politiche, pittrici, attrici, guerriere, ballerine, icone accomunate da una grande fantasia e un’irrefrenabile voglia di vivere il mondo. Una collezione di donne libere che hanno osato frantumare i pregiudizi e hanno cambiato il mondo a modo loro.

L’edizione italiana è prodotta da Rai Ragazzi e sarà disponibile in esclusiva su Rai Play proprio l’8 marzo 2020. Ad accompagnare le storie di queste incredibili donne sarà la voce di Isabella Ragonese.

L’animazione 2D ha permesso di tradurre con intenso simbolismo, sottigliezza e impatto, la dimensione iconica e universale di questi trenta destini, avventurosi e romantici, non nascondendo le durezze e le ingiustizie in cui si sono imbattuti. Inoltre anche la produzione stessa è quasi tutta al femminile: oltre la creatrice Pénélope Bagieu, ci sono le registe Charlotte Cambon di Lavalette e Phuong Mai Nguyen e le sceneggiatrici Elise Benroubi ed Emilie Valentin; Sarah Saidan, invece, si è occupata dell’adattamento grafico dall’opera originale di Indomite.

La serie Indomite

Ogni episodio inizia con l’immagine di una indomita in un medaglione, una metafora delle catene che sta per spezzare e termina con il “mantra” di ciascuna Indomita. Per Annette Kellerman, una delle più grandi sportive del suo tempo, inventrice del costume da bagno moderno, è: “Non c’è età per essere orgogliose del proprio corpo”.

Donne audaci di tutte le epoche, dall’antichità ai giorni nostri, di differenti origini culturali, sociali o nazionali, la maggior parte di loro restate nell’ombra. Tra i tanti nomi di cui parlerà la serie Indomite ci saranno:

Agnodice , una ginecologa dell’antica Grecia che è stata costretta a travestirsi da uomo per praticare la medicina;

Wu Zetian , ex concubina che divenne l'unica imperatrice nella storia della Cina;

Nzinga , regina di Ndongo e Matamba, due regni africani del XVII secolo nell'attuale Angola, che si è schierata contro i coloni portoghesi;

Hedy Lamarr , attrice e produttrice di Hollywood ma, soprattutto, inventrice della tecnologia alla base del Wifi;

Joséphine Baker , ballerina e partigiana, che si impegnò per i diritti civili negli Stati Uniti e marciò al fianco di Martin Luther King;

Giorgina Reid , artefice del salvataggio del primo faro sulla costa di New York;

, artefice del salvataggio del primo faro sulla costa di New York; Leymah Gbowee, leader del Movimento Liberiano per la Pace delle Donne, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2011.

Le dichiarazioni

“Indomite è una collezione unica, che potrà essere occasione di scoperta e di ispirazione per tutto il pubblico, e soprattutto per le ragazze e i ragazzi”, dichiara Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, secondo cui “Isabella Ragonese, per la sua bravura versatile e per i valori che testimonia nella sua attività di attrice, è un punto di forza in più per far apprezzare e diffondere la serie. Siamo felici che il debutto in Italia di Indomite avvenga su Rai Play, una piattaforma sempre più innovativa e vivace, in grado di raccogliere un pubblico in cerca di nuovi contenuti di qualità. Più avanti gli episodi animati saranno trasmessi anche da Rai Gulp”.

“Siamo molto contenti – dichiara Elena Capparelli, direttore di RaiPlay e Digital – che la nuova piattaforma della RAI diventi il palco che darà vita alle storie delle Indomite. Donne forti e coraggiose che in epoche diverse hanno saputo portare avanti con tenacia e coraggio un messaggio di eguaglianza e giustizia. Un messaggio che oggi è affidato alle ragazze e ai ragazzi, a quelle nuove generazioni alle quali RaiPlay si rivolge con particolare attenzione”.

Foto courtesy of Rai Ragazzi