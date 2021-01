Andranno in scena domani a Los Angeles i Kids Choice Awards 2019, i premi assegnati direttamente dai ragazzi di tutto il mondo durante una serata nella quale i loro beniamini si fanno ricoprire di slime verde e appiccicoso.

Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco dell’attesa serata, tra cui anche tanti nomi del cinema (e possiamo aspettarci anche qualche nuovo trailer o contenuto esclusivo). Ancora per poche ore è possibile continuare a votare i propri artisti preferiti sul sito ufficiale dei Kids Choice Awards oppure su Twitter. I fan italiani possono votare anche nelle categorie Cantante Italiano Preferito, Internet Star Preferita e Nuova Star Preferita.

Kids Choice Awards ospiti

Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco dei Kids Choice Awards, tra cui Ariana Grande, Adam Sandler, Chris Pratt, Jason Sudeikis, Noah Centineo, Lana Condor, Joey King, Liza Koshy, Paris Berelc, Caleb McLaughlin, Kiernan Shipka, Ally Brooke, Josh Peck, Lilly Singh e David Dobrik.

Gli ospiti d’onore saranno però i Migos, il trio hip-hop premiato con diversi dischi di platino, che tra l’altro sono nominati nella categoria “Band Favorita”. I Migos saranno inoltre raggiunti sul palco dal produttore e compositore discografico, vincitore del Grammy Award, DJ Mustard.

E ovviamente non mancheranno durante la serata anche i volti più amati degli show di Nickelodeon, come JoJo Siwa, Jace Norman e Riele Downs (Henry Danger), Ryan di Ryan ToysReview (Ryan’s Mystery Playdate), Scarlet Spencer e Dallas Dupree Young (Cugini per la vita) e Owen Joyner, Daniella Perkins e Lilimar (Knight Squad).

Gli ospiti del cinema

Anche dal mondo del cinema arrivano tanti ospiti speciali, che probabilmente presenteranno dei contenuti esclusivi dei rispettivi film. Dall’universo Disney sarà presente il cast del live action di Aladdin: Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith, cioè Aladdin, Jasmine e il Genio.

Arriveranno poi Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer dal nuovo esilarante cinecomic DC Shazam!, e infine Isabela Moner e Eugenio Derbez dal live action di Dora l’Esploratrice, del quale sarà mostrato finalmente il primo trailer.

Come guardare la cerimonia dall’Italia

Mentre in America la serata andrà in onda live sabato 23 marzo, da noi sarà trasmessa in italiano in esclusiva su Nickelodeon, canale 605 di Sky, venerdì 29 marzo alle 20.00. Highlights dello show saranno in onda anche su Super! (canale 47 del dtt e 625 di Sky). Insomma, non vi resta che aspettare ancora qualche giorno per seguirla per intero e scoprire i vincitori!

Foto: © Courtesy of Nickelodeon