A gennaio avevate già potuto dare un’occhiata al trailer originale, ora però è finalmente arrivata anche la versione italiana del trailer dell’original movie di Disney Channel tratto dalla celebre serie tv animata per ragazzi Kim Possible. Si tratta del primo film in live action ispirato al cartoon degli anni 2000 dopo i precedenti lungometraggi d’animazione pensati per la tv intitolati Viaggio nel tempo e La sfida finale. Guardate qui sotto Kim Possibile trailer italiano.

Kim Possible trailer italiano

Il nuovo film, come potranno notare tutti i fan della serie, non sarà un reboot ma continuerà le avventure di Kim al liceo. Qui sotto il trailer italiano e tante altre informazioni sul film:

La trama

Kim non è una ragazza come le altre anche se all’apparenza potrebbe sembrare il contrario. Nel film live action Kim Possible, lei e il suo migliore amico e aiutante, Ron Stoppable, iniziano le scuole superiori, dove dovranno affrontare una nuova gerarchia scolastica. Come con tutte le sfide che la ragazza ha dovuto affrontare, è pronta a dare il massimo, ma la sua autostima verrà messa a dura prova quando si troverà davanti ostacoli di ogni tipo, dal perdersi negli immensi corridoi all’arrivare tardi in classe, passando per la rivalità con la sua nemica di sempre, Bonnie.

Tutto cambia quando lei e Ron incontrano Athena, una nuova compagna di classe (e superfan di Kim Possible) il cui inizio di scuole superiori è stato addirittura peggiore del loro. Con l’aiuto e con l’amicizia di Kim, Athena si trasforma nel nuovo membro del Team Possible. Presto però inizia a oscurare la popolarità di Kim, proprio quando i malvagi Drakken e Shego tornano a Middleton con un piano criminale per fermare finalmente la nostra eroina.

Soltanto il Team Possible – Kim, Ron, il genietto della scienza Wade, la nuova amica Athena e la talpa Rufus – potranno fermare questi super cattivi.

I personaggi

I due protagonisti saranno interpretati da Sadie Stanley (Kim) e Sean Giambrone (Ron). Lei è un’esordiente alla sua prima prova per la televisione, mentre Sean fa parte della scuderia Disney avendo recitato nella serie ABC The Goldbergs. Nel cast anche:

Alyson Hannigan (How I Met Your Mother): Dr. Ann Possible, la madre di Kim,

Connie Ray (The Big C): nonna Possible,

Todd Stashwick: dottor Drakken,

Taylor Ortega: Shego,

Ciara Wilson: Athena, una studentessa della scuola di Kim,

Erika Tham: Bonnie, la rivale di Kim,

Isaac Ryan Brown: Wade, l’amico nerd delle spie adolescenti.

Presente anche la talpa senza pelo Rufus.

Data di uscita

L’original movie di Kim Possibile arriverà in italia il 6 giugno alle ore 14.00. Buona visione!

Le foto

Dopo Kim Possibile trailer italiano date un’occhiata anche alle foto del film, tra stills e posati: