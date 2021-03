La serie si è ormai conclusa, ma le Miracle Tunes stanno per tornare! Dal 16 marzo approda su Cartoonito (canale 46 del DTT) un nuovo show in Prima Tv assoluta che vedrà protagoniste le magiche idol del momento: La casa delle Miracle sarà diretto da Roberto Cenci e sarà un modo tutto nuovo per interagire con le eroine della serie.

Le protagoniste saranno di nuovo loro: Julie (Giulia Sara Salemi), Emily (Emily Shaqiri), Jasmine (Jasmine Roberta Molinaro), Sophia (Giulia Izzo) e Charlotte (Lavinia Mantegazza). Negli episodi precedenti le abbiamo viste alle prese con i malvagi Doku Doku Dan, gli scagnozzi del Signore delle Tenebre Demon. Grazie al potere della musica e alla loro amicizia, le ragazze sono riuscite a recuperare i Gioielli della Musica e hanno salvato il mondo dalla negatività.

Ora quindi è il momento di riposarsi ne La casa delle Miracle, un luogo dove i piccoli spettatori avranno modo di conoscere le loro eroine e vedere il loro mondo “da vicino”: nel nuovo show saranno infatti alle prese con la vita di tutti i giorni, con tante piccole e nuove difficoltà da affrontare e i ricordi delle loro incredibili avventure. Ma non è finita qui. Ci sarà anche modo di interagire con loro: infatti di tanto in tanto le mitiche ragazze vedranno materializzarsi centinaia di letterine dei loro fan che leggeranno durante la puntata rispondendo a ognuna. Come delle vere e proprie guerriere idol, ogni volta che percepiranno della negatività, saranno pronte a combatterla attraverso le loro trasformazioni e la magia della musica, del canto e del ballo.

Insieme a loro ci saranno i Ritmi: Poppun, Rocky, Benji, Alm e Sopra, che le guideranno in tutte le attività e le faranno riflettere sull’importanza di fare squadra e collaborare sempre con coraggio e positività.

Tra amicizia, giochi, confessioni e ovviamente musica e canzoni, Julie, Jasmine, Emily, Sophia e Charlotte aspettano tutti i loro giovani fan dal 16 marzo, tutti i giorni alle 16.40 su Cartoonito.

Foto: Courtesy of Cartoonito/Turner