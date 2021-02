Non ha fatto in tempo a uscire nelle sale americane che già ne hanno annunciato il sequel: La famiglia Addams è già un successo. Anche se il film è stato accolto con recensioni non troppo positive dalla critica, il pubblico ha premiato l’opera di Conrad Vernon ed è accorso al cinema nel primo weekend: ecco perché MGM non ha tardato ad annunciare La famiglia Addams sequel, promettendo il ritorno della famiglia più pazza del mondo.

35 sono infatti i milioni di dollari incassati dal film d’animazione nel suo primo weekend di programmazione, e a fronte di un budget di produzione di appena 40 milioni di dollari non c’è dubbio che La famiglia Addams possa dichiararsi già un successo per MGM.

La famiglia Addams sequel

Per il momento è ancora troppo presto per i dettagli sulla trama, e anche per sapere se dietro la cinepresa tornerà ancora Conrad Vernon (Shrek 2, Mostri contro alieni, Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia).

Tutto ciò che sappiamo è che La famiglia Addams sequel tornerà tra due anni: precisamente il 22 ottobre 2021.

Trama

Questa la sinossi ufficiale del film: La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia.

Le voci e la data d’uscita italiana

Un inedito cast di doppiatori è pronto a farvi tremare… dal ridere! Tra i protagonisti de La famiglia Addams troveremo:

Virginia Raffaele (Morticia)

Pino Insegno (Gomez)

Eleonora Gaggero (Mercoledì)

Luciano Spinelli (Pugsley)

Raoul Bova (Zio Fester)

Loredana Bertè (Nonna Addams)

Le voci americane invece sono quelle di: Charlize Theron (Morticia), Oscar Isaac (Gomez), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Snoop Dogg (Cugino It) e Bette Midler (Nonna).

Il film de La famiglia Addams uscirà in tutte le sale italiane proprio il giorno di Halloween, il 31 ottobre.

Fonte: Deadline