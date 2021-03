Era il 21 maggio del 1990 quando su Rai 1 debuttava L’Albero Azzurro, la trasmissione educativa per i più piccoli che vede protagonista il dolcissimo pupazzo Dodò, un piccolo uccello bianco (forse ispirato al dodo, specie ormai estinta nella realtà) che vive all’interno di un grande albero azzurro. Da allora lo show non si è mai interrotto: dal 15 gennaio 2007 L’Albero Azzurro è passato su Rai 2, mentre dal 2013 va in onda su Rai Yoyo. Le prime edizioni del programma sono state realizzate presso gli studi Rai di Torino a cui è seguito un trasferimento della produzione a Milano per poi tornare a realizzare il programma negli studi di via Verdi dove si trova tuttora.

Nell’anno del suo 30° anniversario, da lunedì 9 marzo L’Albero Azzurro torna ufficialmente anche su Rai 2: “merito” anche della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria. I bambini a casa, oltre a poter approfittare dei moltissimi film per famiglie disponibili in streaming, potranno così divertirsi con le avventure di Dodò, di ritorno in una nuova edizione con un doppio appuntamento su Rai 2 e su Rai Yoyo.

La nuova edizione de L’Albero Azzurro

Pensato per offrire a un target di bambini compreso tra i 4 e 7 anni una grande varietà di stimoli, proposte, suggerimenti e spunti, L’Albero Azzurro propone ogni giorno un appuntamento in cui Dodò va alla conquista di nuovi apprendimenti che provengono dal confronto con il mondo. Al suo fianco ci sono Andrea e Laura, i due conduttori che proteggono, sostengono, invitano all’autonomia e quando serve forniscono l’aiuto necessario a superare piccoli ostacoli o stati d’animo depotenzianti, richiamando rassicuranti ruoli genitoriali.

Completano il quadro, gli irresistibili amici di Dodò: Zarina è la zanzarina saputella che con i suoi appuntiti interventi sfida Dodò a mettersi alla prova. Ruggero è un cucciolo di leone che si sente già uno spavaldo avventuriero. Pur non avendo ancora una criniera degna di questo nome, l’acerbo re della foresta sogna di lanciarsi in imprese più grandi di lui e porta scompiglio e divertimento nel mondo dell’Albero.

Dallo spazio rassicurante dell’Albero, si parte per vivere tante nuove avventure in un limbo bianco dove prendono vita situazioni e personaggi che sembrano nati dalla fantasia stessa dei bambini. Oggetti simbolici ricorrenti, ambientazioni, grafica e musiche armonizzano e legano tra loro i tanti elementi che insieme creano ogni giorno una nuova storia, semplice ed essenziale ma profonda e curata in ogni dettaglio.

A ogni puntata i più piccoli, seguendo il cammino di Dodò, entrano in contatto con la rappresentazione delle loro emozioni, elaborano competenze e conoscenze utili a superare le paure, apprezzare il valore della solidarietà e dell’amicizia, scoprire la ricchezza che risiede nella diversità e nell’accettazione. E dopo ogni avventura, si fa ritorno all’Albero, con tanti nuovi spunti per giocare e fare esperienza, e con un carico di filastrocche e canzoni allegre da cantare insieme ad amici, insegnanti, genitori.

I nuovi episodi su Rai 2 e Rai Yoyo

La nuova edizione de L’Albero Azzurro andrà in onda alle ore 7:30 su Rai 2 e alle ore 16:20 su Rai Yoyo. Le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay e l’App RaiPlay Yoyo. Inoltre sui social network di Rai YoYo e sull’APP RaiPlay Yoyo si potranno trovare spunti e contenuti extra, per un più forte interazione con il pubblico dei più piccoli.

Foto courtesy of Rai Ragazzi