Titolo Originale: The Adventures of Paddington

Nella nuova serie Le avventure di Paddington vedremo l’orsetto ghiotto di marmellata d’arance animato in 3D in Windsor Garden, impegnato a scrivere lettere alla Zia Lucy. Ogni puntata si apre e si chiude con gli scritti dell’orsetto, in cui racconterà a sua zia cosa ha imparato sulla vita attraverso le esaltanti avventure vissute quotidianamente. La serie in onda su NickJr invita una nuova generazione di piccoli spettatori nel mondo di Paddington, un mondo pieno di cuore e delizioso miele.

Le avventure di Paddington

Per oltre 60 anni, lo scrittore inglese Micheal Bond, ha deliziato bambini e famiglie di tutto il mondo raccontando la storia di Paddington, il simpatico orso emigrato dal profondo Perù. Paddington, che prende vita dalla fantasia letteraria di Micheal Bond (inventò il personaggio nel lontano 1958), è tornato con una nuova serie creata dal pluripremiato David Heyman (a lui si deve la realizzazione di tutta la saga di Harry Potter e dei primi due film di Paddington).

Il promo

qui sotto il video promozionale de Le avventure di Paddington: