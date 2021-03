Quattro anni fa Il regno di Wuba faceva scoprire alle famiglie italiane un nuovo simpaticissimo personaggio oltre che un film sorprendente, avventuroso e divertente. A marzo il tenero mostriciattolo, un essere con otto braccia e un ciuffo verde in testa nato dall’unione tra un essere umano e un mostro, sta per tornare con Le avventure di Wuba, sequel in arrivo in sala il 12 marzo.

Il film, realizzato con tecnica mista che mescola attori in carne e ossa con creature realizzate in computer grafica, riparte da dove si era interrotta la prima avventura. Nonostante la morte del malvagio re dei mostri, la pace tra il regno umano e quello del “principe zucchino” ancora non è ancora arrivata e Wuba è di nuovo in pericolo. Chi sta tramando alle sue spalle e i suoi genitori adottivi umani riusciranno a raggiungerlo in tempo per salvarlo?

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo fantastico, dove umani e mostri si trovano a convivere, il tenero e piccolo mostriciattolo Wuba, nato per diventare re, è l’unica speranza per porre fine a una guerra civile nata tra i mostri. Ma il perfido sovrano dei mostri ha messo una taglia su Wuba, promettendo una ricompensa molto generosa per chi riesce a catturarlo. Per sfuggire ai cacciatori di mostri, Wuba si troverà ad affrontare un viaggio avventuroso pieno di azione, divertimento e sorprese inaspettate. Ad aiutarlo ci saranno non solo tanti nuovi amici, ma anche i suoi genitori umani.

Diretto ancora una volta da Raman Hui, co-regista di Sherk Terzo per DreamWorks, il film è un fantasy avventuroso per tutta la famiglia dove le risate si mescolano con la tradizione orientale del wuxia, le storie di cappa e spada cinesi.

Qui sotto il poster italiano del film: