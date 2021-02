I fan lo sognano ormai da anni ma finalmente sta per diventare realtà: Legoland arriverà in Italia! La grande azienda dei mattoncini, che possiede parchi a tema in tutto il mondo, ha infatti acquisito di recente il Gardaland Resort, di proprietà della compagnia Merlin; subito dopo l’acquisizione è arrivata ora la lieta notizia che conferma l’apertura del primo parco Legoland in Italia.

Ma non solo: non si tratterà di un parco come tutti gli altri. Infatti Legoland arriverà in Italia con un water park, un parco acquatico, il primo del suo genere in Europa. Scopriamo i primi dettagli e le prime immagini promozionali del parco, che farà il suo debutto l’anno prossimo.

Legoland arriverà in Italia con un parco acquatico

Sarà inaugurato nel 2020 a Gardaland il primo Legoland Water Park europeo! È il quinto in tutto il mondo dopo la California, la Florida, Dubai e la Malesia, ed è il primo a non essere costruito all’interno di un parco Legoland. Infatti nei parchi europei, che si trovano in Danimarca, Inghilterra e Germania, le temperature e il clima non hanno finora reso possibile la costruzione di parchi acquatici (anche se il parco tedesco si sta attrezzando per realizzare un aquapark all’interno). La nostra Italia è invece la location perfetta per iniziare l’espansione del brand LEGO anche nel Sud dell’Europa.

Secondo il CEO di Gardaland Resort Aldo Maria Vigevani, questa nuova aggiunta in arrivo il prossimo anno contribuirà a rafforzare l’immagine di Gardaland come una delle grandi mete turistiche europee per le famiglie. Attualmente si tratta dell’ottavo parco più visitato in Europa, con 2.9 milioni di visitatori nel 2018.

I primi concept art

Nell’attesa di saperne di più, sono stati svelati i primi concept art che ci offrono uno sguardo a come potrebbe apparire il water park che Legoland aprirà in Italia a Gardaland. In realtà il concept non è nuovo e molte attrazioni sono già presenti negli altri parchi acquatici LEGO del mondo, come il Joker Soaker e il Build-a-Raft River, che possiamo già trovare nei resort americani e a Dubai.

Sembra esserci anche una piccola “Italia in miniatura”, ovviamente costruita con i mitici mattoncini! E infine il concept non esclude la possibile presenza di attrazioni inedite pensate appositamente per l’Italia, ma per scoprirlo dovremo ovviamente pazientare ancora un po’.

Nel frattempo possiamo però confermare che il Legoland Water Park sarà dedicato alle famiglie, in particolare quelle con bambini dai 2 ai 12 anni.

Pronti per questa grande novità a Gardaland? Nell’attesa di poter scoprire il Legoland Water Park, il resort tutto italiano dedicato alla magia, alla fantasia e all’avventura vi aspetta come sempre sul lago di Garda, con le sue attrazioni e il nuovo hotel appena inaugurato. I biglietti partono da €39 per l’ingresso a Gardaland e da €45 per l’ingresso combinato a Gardaland e al Sea Life Aquarium.

Foto: Gardaland

© 2019 Gardaland Srl

Fonte