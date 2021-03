L’Isola degli Eroi 2 si è finalmente concluso: lunedì 25 novembre è andato in onda su Boing (canale 40 del DTT) l’attesissimo gran finale di questa seconda edizione del game show prodotto da Lucky Road Production, che anche quest’anno è riuscito a catturare l’attenzione di grandi e piccini ottenendo grandi risultati.

Dopo settimane di prove e competizioni, individuali e di gruppo, ad aggiudicarsi la vittoria tra i 12 concorrenti in gara è stato il giovanissimo Matteo, che nel corso del programma ha affrontato tutte le sfide con coraggio e determinazione.

Con il suo consueto entusiasmo, il conduttore Lorenzo Baglioni ha guidato e supportato gli aspiranti eroi nel corso delle settimane: “La cosa bella è che ormai per i bambini che incontro non sono “quello del congiuntivo” o quello dei video su YouTube, ma sono “il conduttore dell’Isola degli Eroi”! Questa cosa mi riempie di gioia perché significa che quell’energia magica che si respira nei giorni di registrazione delle puntate arriva anche a chi ci segue da casa. Matteo, il nuovo Eroe dell’Isola, conferma ancora una volta che con l’intelligenza, la dedizione e la generosità si possono compiere azioni davvero straordinarie!”.

Il vincitore de L’isola degli eroi 2

Matteo è il vincitore di questa seconda edizione de L’isola degli eroi 2. Ha dieci anni e vive a Nettuno in provincia di Roma. È un bambino molto brillante e curioso, ama documentarsi e legge moltissimo, tanto che da grande vorrebbe fare lo scrittore. La sua famiglia è composta da lui, mamma Carmen e papà Marco: sono molto affiatati e uniti da forti valori.

Matteo pratica la scherma, con ottimi risultati, e il suo sogno è quello di partecipare e vincere le Olimpiadi in questa disciplina. È uno studente modello e si appassiona a tutto ciò che studia. Anche sull’isola ha sfoggiato le sue competenze matematiche e la sua cultura, in particolare sulla vita dei dinosauri!

Ha voluto partecipare all’Isola degli Eroi per mettere alla prova le sue capacità fisiche e mentali e ci è riuscito alla perfezione, sbaragliando la concorrenza anche di bambini più grandi o inizialmente più “quotati” di lui per la vittoria finale. Non aveva mai preso l’aereo prima di partecipare al programma, e ora ne dovrà prendere tanti per il viaggio in giro per il mondo che ha vinto per sé e i suoi genitori.

Gli ascolti

Anche quest’anno, L’isola degli eroi si è confermato un programma seguitissimo dagli spettatori del canale, seguendo il successo della prima stagione. Infatti, nel corso delle 11 puntate di messa in onda, ha raggiunto 1.5 milioni di contatti Kids e 3.8 milioni di contatti Individui. Ottimi anche gli ascolti della finale che ha ottenuto la miglior performance della 2° edizione del game show conquistando 147K AMR e il 9.2% di share Kids e 251K AMR e 1.05% di share sugli Individui.

Con questo grande successo i fan de L’isola degli eroi possono decisamente ben sperare: vi piacerebbe vedere in Tv una terza edizione del programma?