Qualche settimana fa vi abbiamo annunciato l’apertura dei casting per la seconda stagione de L’isola degli eroi, il game show originale di Boing che tornerà con nuovi concorrenti e nuove avventure questo autunno. Ma la grande novità de L’isola degli eroi casting seconda stagione è che quest’anno i provini si svolgeranno anche dal vivo, e non soltanto via mail!

Ecco dunque tutte le informazioni per partecipare alle tappe del tour; mentre se volete partecipare al casting online potete cliccare qui.

L’isola degli eroi casting seconda stagione

L’attesa è finalmente finita. I numerosi fan dello show, che già dalla messa in onda della prima puntata avevano inoltrato moltissime richieste di partecipazione, possono ora trovare sul sito Boingtv.it tutte le informazioni necessarie per accedere alle selezioni, rivolte a ragazzi/e tra i 9 e i 12 anni.

Ma le sorprese non finiscono qui: oltre a candidarsi online con l’aiuto di mamma e papà, infatti, i bambini potranno partecipare anche ai provini di persona in alcune città selezionate.

I casting de L’isola degli eroi “viaggeranno” in giro per l’Italia grazie a un mega truck brandizzato che farà tappa a Roma (11/12 maggio, Laghetto dell’Eur – Viale America), Milano (18/19 maggio, Via del Burchiello – Metro Pagano) e Bari (25/26 maggio, Piazza Libertà).

Qui, accompagnati da un genitore, i ragazzi potranno svolgere il provino e, con l’occasione, divertirsi con tante attività ispirate alle sfide e alle prove del programma. In alcune giornate sarà presente anche il conduttore Lorenzo Baglioni (già presentatore anche della prima edizione del game show), che coinvolgerà gli aspiranti eroi in divertenti prove, giochi e attività.

Aspettando L’isola degli eroi

Ma non è tutto: chi parteciperà ai casting nelle tre città avrà anche un’occasione di finire in televisione, anche se non dovesse essere selezionato per lo show finale. I momenti più divertenti ed emozionanti dei casting, infatti, faranno parte di uno speciale in sei puntate intitolato Aspettando L’isola degli eroi che, la settimana antecedente al lancio del programma, intratterrà i fan per raccontare le selezioni ed introdurre la nuova edizione.

Il programma

Saranno solo 12 i concorrenti selezionati che parteciperanno al game show. Anche quest’anno verranno trasferiti su un’isola misteriosa e dovranno mettersi alla prova con giochi e sfide di abilità, forza fisica e astuzia. Il tutto per guadagnarsi l’ambito titolo di eroe o eroina dell’isola, ma soprattutto per portare a casa un fantastico premio: un viaggio intorno al mondo per tutta la famiglia!

Ad aggiudicarsi la vittoria nella scorsa edizione era stata Jasmin, la dodicenne di Locate di Triulzi, che si era contraddistinta per il suo entusiasmo, energia, coraggio, tutte qualità che ora sono chiamati a dimostrare i nuovi aspiranti eroi.

